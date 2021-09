Lois Smith najstarszą aktorką z "teatralnym Oscarem"

W niedzielny wieczór odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia nagród Tony, które określane są mianem "teatralnych Oscarów". Niekwestionowanym zwycięzcą okazał się musical "Moulin Rouge! The Musical", który jest adaptacją oscarowego filmu Baza Luhrmanna z 2001 roku z Nicole Kidman i Ewanem McGregorem. Dzieło wyreżyserowane przez Alexa Timbersa otrzymało aż dziesięć statuetek, w tym za choreografię, reżyserię i najlepszą pierwszoplanową rolę męską.

Lois Smith: Opiekunka w sanktuarium dla mężczyzn umierających na AIDS

Wśród laureatów znaleźli się też twórcy ponad sześciogodzinnego spektaklu "The Inheritance" na podstawie sztuki Matthew Lopeza, który zwyciężył w kategorii Najlepsza sztuka dramatyczna. Jedną ze szczególnie pamiętnych kreacji stworzyła w nim Lois Smith, która wcieliła się w Margaret, opiekunkę w sanktuarium dla mężczyzn umierających na choroby związane z AIDS.



"Kocham procesy, które zachodzą w teatrze na żywo. Po raz pierwszy zetknęłam się z 'The Inheritance' na warsztatach, na których Matthew kończył sztukę o pladze AIDS częściowo opartą na powieści 'Howards End', która jest moją ulubioną książką. Jej słynne przesłanie 'Łączmy się' jest, jak sądzę, bardzo trafne i wciąż aktualne, zwłaszcza dla nas, osób, które celebrują dziś teatr i jego ogromne znaczenie w kontekście łączenia ludzi" - powiedziała aktorka, odbierając nagrodę.

Lois Smith: Nowy rekord

Smith ustanowiła tym samym nowy rekord - stała się najstarszą osobą na świecie, jaka otrzymała tę prestiżowa statuetkę. W przeszłości gwiazda "Lady Bird" i "Daj, proszę" była nominowana do Tony Award dwukrotnie - w 1990 i 1996 roku. Aktorka, która 3 listopada będzie obchodziła 91. urodziny, w wywiadzie udzielonym wiosną "Variety" przyznała, że z uwagi na sędziwy wiek niepokoją ją zawodowe zobowiązania.



"Coraz częściej myślę sobie, co się teraz ze mną stanie?. Mój koniec się zbliża. Co mam odpowiedzieć, gdy ktoś poprosi mnie o występowanie w ośmiu spektaklach tygodniowo? Na tym etapie trudno to sobie wyobrazić" - wyznała Smith.