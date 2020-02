Liza Minnelli nie zamierza oglądać "Judy", filmu o swojej matce

Rola w filmie "Judy" to dla Renée Zellweger triumfalny powrót na aktorskie szczyty. Wcieliła się w nim w postać gwiazdy Hollywood - Judy Garland i 9 lutego może dostać za tę kreację drugiego w karierze Oscara. Grą Zellweger zachwycają się fani i inne gwiazdy kina. Poza jedną. Liza Minelli, która jest córką Garland, w rozmowie z "Variety" poinformowała, że nie ma zamiaru oglądać filmowej biografii swojej matki.

Liza Minelli i Judy Garland w 1964 roku /Joe Farrington/NY Daily News Archive / East News

Wywiad z Lizą Minnelli mógł być okazją do rozmowy o filmie "Judy". Gwiazda "Kabaretu" nie chciała jednak poruszać tego tematu. Poinformowała jedynie, że nie zamierza oglądać filmowej biografii swojej matki. "Mam nadzieję, że Zellweger dobrze się bawiła, biorąc udział w tym filmie" - to jedyne, co powiedziała na ten temat.

Reklama

Reakcja Minnelli nie powinna dziwić. Jak do tej pory rzadko wypowiadała się na temat filmu wyreżyserowanego przez Ruperta Goolda. W czerwcu 2018 roku ogłosiła na Facebooku, że w żaden sposób nie jest związana z tą produkcją. "Nigdy nie rozmawiałam ani nie spotkałam się z Renée Zellweger. Nie wiem, skąd wzięły się plotki na ten temat. W żaden sposób nie aprobuję ani nie popieram filmu o Judy Garland" - napisała.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Judy" [trailer] materiały dystrybutora

Był to z jej strony jasny sygnał, że nie jest jej na rękę fakt, że powstaje produkcja, która przypomni, że jej matka była nie tylko wielką aktorką, ale też nieszczęśliwą, uzależnioną od alkoholi i leków kobietą.

Rola Judy Garland sprawiła, że Renée Zellweger jest jedną z faworytek do zdobycia w tym roku Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę kobiecą. Film Goolda opowiada o ostatnich miesiącach życia gwiazdy, którą unieśmiertelnił występ w "Czarnoksiężniku z Oz". W jednej ze scen "Judy" pojawia się również młoda Liza Minnelli, w którą wcieliła się Gemma-Leah Devereux.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Judy: Transformacja Renee Zellweger materiały dystrybutora

Nominacja do Oscara nie jest jedynym dotychczasowym wyróżnieniem dla Zellweger za rolę Judy Garland. Na koncie artystki są już: Złoty Glob, BAFTA oraz nagrody Gildii Aktorów i Critic's Choice.

Renée Zellweger zdobyła już Oscara. Otrzymała go w 2006 roku za najlepszą drugoplanową rolę żeńską za udział w filmie "Wzgórze nadziei". Na jej koncie są w sumie cztery nominacje do Oscara. Dostała je jeszcze za role w "Dzienniku Bridget Jones" i "Chicago".