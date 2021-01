Liv Tyler: Koronawirus w sylwestra

Ostatnią z hollywoodzkich gwiazd, które przyznały się do tego, że chorowały na koronawirusa, jest Liv Tyler. Aktorka poinformowała, że o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa dowiedziała się w sylwestra. Przez 10 dni musiała być odizolowana od rodziny, gdyż jej bliscy byli zdrowi.

"Znów jestem z moimi ukochanymi. Co za dzikie dwa tygodnie" - Liv Tyler pisze na wstępnie swojego najnowsze posta, który opublikowała na Instagramie. "Otrzymałam pozytywny wynik na obecność koronawirusa w sylwestra. Przez cały 2020 rok dbałam o bezpieczeństwo swoje i bliskich. Robiłam wszystko, by uchronić naszą paczkę, przestrzegałam też zasad, by uchronić innych. Niespodziewanie o poranku ostatniego dnia roku poraziła mnie ta informacja. Na szczęście reszta rodziny miała wynik negatywny" - aktorka podzieliła się ostatnimi wydarzenia ze swojego życia.



Zdaniem Tyler, "wirus uderza tak samo w ciało, jak i umysł". "Izolacja w pokoju przez 10 dni jest co najmniej dziwaczna" - zauważa. Początek roku był dla niej dojmująco smutny także dlatego, że bardzo przejęły ją doniesienie o szturmie demonstrantów na siedzibę amerykańskiego parlamentu, do którego doszło 6 stycznia.



W jej relacji ważne miejsce zajmują jej 5-letni syn i 4-letnia córka. "Bardzo tęskniłem za moimi dziećmi. Odwiedzały mnie pod oknem i dzwoniły do mnie, patrzyłam, jak bawią się na zewnątrz. (...) Pod moje drzwi wsuwały krótkie wiadomości i rysunki. Przypominało mi to o tym, co jest po drugiej stronie" - wspomina aktorka.

43-letnia gwiazda przeszła chorobę w miarę łagodnie. Przez większość czasu leżała w łóżku.