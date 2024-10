"Listy do M.": Polacy pokochali świąteczną serię

"Listy do M." już od ponad dekady przyciągają do kin ogromne rzesze fanów, każda kolejna część cieszyła się jeszcze większą popularnością od poprzedniej. O tym jak rosło zainteresowanie tą kultową serią, najlepiej świadczą imponujące wyniki box office: "Listy do M." zobaczyło w kinach 2 560 734 widzów, "Listy do M. 2" 2 969 302 widzów, a "Listy do M. 3" 3 013 981 widzów.

Piąty film serii trafił do kin w listopadzie 2022.



W głównych rolach wystąpili: Tomasz Karolak, Wojciech Malajkat, Agnieszka Dygant, Piotr Adamczyk oraz Janusz Chabior. Do grona nowych bohaterów dołączyli zaś: Jan Peszek, Aleksandra Popławska, Maria Dębska, Mateusz Banasiuk, Marianna Zydek i Bartłomiej Kotschedoff.



Mimo iż film znów okazał się kinowym hitem, recenzent Interii nie miał najlepszego zdania o "Listach do M. 5".

"Jeden udany wątek, jeden wtórny, jeden wtórny i irytujący, jeden irytujący i zbędny. Czyli jak na polską komedię romantyczną jest całkiem nieźle. Poza tym standard: nachalny product placement, realizacja jak z telewizyjnych reklam, dużo gwiazd na pierwszym i drugim planie, czerstwe żarty, pocztówki z zimowej Warszawy, w tle kilka popularnych piosenek. Sezon świąteczny uważam za otwarty" - pisał Jakub Izdebski.

"Listy do M.: Pożegnania i powroty": Co nas czeka?

Po dwuletniej przerwie bohaterowie "Listów do M." powracają na kinowe ekrany w 2024 roku. 6 listopada zadebiutuje w kinach szósta odsłona cyklu o podtytule "Pożegnania i powroty". Na ekranie znów zobaczymy: Tomasza Karolaka, Wojciecha Malajkata, Agnieszkę Dygant, Piotra Adamczyka i Janusza Chabiora. Ponadto do serii powracają Maciej Stuhr i Roma Gąsiorowska, których ostatnio oglądaliśmy w "Listach do M. 2".



Zobacz zwiastun filmu "Listy do M. Pożegnania i powroty"!

Nowymi gwiazdami cyklu są: Ina Sobala, Magdalena Walach i znany z hitowego serialu "1670" Kirył Pietruchuk. W filmie zobaczymy również m.in. Jacka Borusińskiego i Czesława Mozila.

Za kamerą stanął reżyser "Listów do M. 5" Łukasz Jaworski. Scenriusz napisali związani z serią od samego początku Marcin Baczyński i Mariusz Kuczewski.