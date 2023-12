Osoba związana z produkcja "Listów do M." powiedziała w rozmowie z portalem Świat Gwiazd, że obecnie trwają prace nad scenariuszem szóstej części cyklu. Zdjęcia mają ruszyć w 2024 roku.



Oprócz znanych bohaterów pojawić się mają także nowe postaci.



Wiadomo, że w roli świętego Mikołaja znów zobaczymy Tomasza Karolaka. W szóstej części powrócą także Piotr Adamczyk, Wojciech Malajkat i Maria Dębska, która dołączyła do obsady w poprzedniej części cyklu.



"Listy do M.": Świąteczny hit wróci z szóstą częścią

"Listy do M." już od ponad dekady przyciągają do kin ogromne rzesze fanów, każda kolejna część cieszyła się jeszcze większą popularnością od poprzedniej. O tym jak rosło zainteresowanie tą kultową serią, najlepiej świadczą imponujące wyniki box office: "Listy do M." zobaczyło w kinach 2 560 734 widzów, "Listy do M. 2" 2 969 302 widzów, a "Listy do M. 3" 3 013 981 widzów.

Piąty film serii trafił do kin w listopadzie 2022.



W głównych rolach wystąpili: Tomasz Karolak , Wojciech Malajkat , Agnieszka Dygant , Piotr Adamczyk oraz Janusz Chabior . Do grona nowych bohaterów dołączyli zaś: Jan Peszek , Aleksandra Popławska , Maria Dębska , Mateusz Banasiuk , Marianna Zydek i Bartłomiej Kotschedoff .

Mimo iż film znów okazał się kinowym hitem, recenzent Interii nie miał najlepszego zdania o "Listach do M. 5".

"Jeden udany wątek, jeden wtórny, jeden wtórny i irytujący, jeden irytujący i zbędny. Czyli jak na polską komedię romantyczną jest całkiem nieźle. Poza tym standard: nachalny product placement, realizacja jak z telewizyjnych reklam, dużo gwiazd na pierwszym i drugim planie, czerstwe żarty, pocztówki z zimowej Warszawy, w tle kilka popularnych piosenek. Sezon świąteczny uważam za otwarty" - pisał Jakub Izdebski.

Wygląda jednak na to, że po rocznej przerwie bohaterowie "Listów do M." powrócą na kinowe ekrany w 2024.



"'Listy do M.' stały się nieodłącznym elementem naszych świąt. Nieustająco bawią, ale też pokazują, co tak naprawdę jest w życiu ważne" - mówiła Marta Grela-Gorostiza, dyrektor działu fabularnego TVN.