"Listy do M. 5": Największe polskie gwiazdy na premierze

3 listopada w warszawskim Multikinie Złote Tarasy odbyła się uroczysta premiera "Listów do M. 5" . Wydarzenie uświetniły gwiazdy filmu: Piotr Adamczyk , Agnieszka Dygant , Tomasz Karolak , Aleksandra Popławska , Mateusz Banasiuk , Wojciech Malajkat , Bartłomiej Kotschedoff , Katarzyna Kwiatkowska , Marianna Zydek , Aleksandra Kisio czy Violetta Arlak .



Reklama

Zdjęcie Tomasz Karolak na premierę przyszedł z nastoletnią córką Leną / Baranowski / AKPA

Najbardziej wyczekiwana premiera jesieni przyciągnęła również ogromne grono znamienitych gości, na presswallu pozowali między innymi: Paulina Krupińska, Patricia Kazadi, Szymon Majewski, Anita Werner i Michał Kołodziejczyk, Anna Nowak-Ibisz, Małgorzata Heretyk i Ernest Musiał, Agnieszka Mrozińska i Alex Caprice, Sylwia Bomba, Kasia Dziurska i Emilian Gankowski, Monika Goździalska, Sylwia Nowak, Krzysztof Skórzyński, Kaja Środka i Patryk Mikiciuk, Jacek Szawioła. Premierę poprowadziła Agnieszka Woźniak-Starak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Listy do M. 5" [trailer] materiały prasowe

"Listy do M. 5": Co czeka nas tym razem?

W kolejnej odsłonie kultowej serii zobaczymy świąteczne perypetie ulubionych bohaterów. Z czym zmierzą się tym razem? Melowi ( Tomasz Karolak ) jak zwykle nic nie wychodzi. Zbieg okoliczności sprawia, że staje się bohaterem mimo woli, a jego nie zawsze kryształowy charakter znowu zostaje wystawiony na próbę. Wojciech ( Wojciech Malajkat ), który nie czuje wszechobecnej radosnej atmosfery, spotyka na swojej drodze kogoś, kto zmienia jego świąteczne plany. Z kolei Karina ( Agnieszka Dygant ) i Szczepan ( Piotr Adamczyk ) uwikłają się w walkę o spadek, który może poróżnić nawet najbliższych. Przekonają się czy z rodziną rzeczywiście dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach. To oczywiście nie wszystko! W tej części pojawią się też nowi bohaterowie i ich zaskakujące historie. Twórcy "Listów do M. 5" skupią się jak zawsze na uniwersalnych wartościach, takich jak miłość, bliskość czy życzliwość, które obecnie są najistotniejsze.

"Listy do M. 5": Padnie rekord?

"Listy do M." już od ponad dekady przyciągają do kin ogromne rzesze fanów, każda kolejna część cieszyła się jeszcze większą popularnością od poprzedniej. O tym jak rosło zainteresowanie tą kultową serią, najlepiej świadczą imponujące wyniki box office: "Listy do M." zobaczyło w kinach 2 560 734 widzów (weekend otwarcia 367 447), "Listy do M. 2" 2 969 302 widzów (weekend otwarcia 588 418), "Listy do M. 3" 3 013 981 widzów (weekend otwarcia 736 812).

Jak podaje Polskie Stowarzyszenie Nowe Kina, Polacy masowo wracają do kin, w ostatni weekend przed wielkie ekrany wybrało się ponad 800 000 widzów! "Listy do M. 5" otwierają sezon dużych filmów kinowych czwartego kwartału. Padnie kolejny rekord frekwencji?