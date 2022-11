Lisa Bonet jest córką czarnoskórego śpiewaka operowego Allena Boneta i nauczycielki muzyki żydowskiego pochodzenia Arlene Litman. Rodzice rozwiedli się, gdy dziewczyna miała 11 lat. Wtedy też rozpoczęła się jej kariera w show-biznesie.

Po licznych występach w telewizyjnych reklamach oraz uczestnictwie w konkursach piękności, w wieku 17 lat Bonet otrzymała rolę Denise Huxtable w sitcomie "Bill Cosby Show". Aktorka wcieliła się w jedną z córek tytułowego bohatera.

W 1987 roku na krótko opuściła "Bill Cosby Show", by wystąpić w spin-offie "Inny świat", w którym przedstawiona została historia uczelnianego epizodu jej serialowej bohaterki - Denise Huxtable.

Zdjęcie "Bill Cosby Show": Lisa Bonet jako Denise Huxtable, Malcolm-Jamal Warner jako Theodore 'Theo' Huxtable, Phylicia Rashad jako Clair Hanks Huxtable, Sabrina Le Beauf jako Sondra Huxtable Tibideaux, Keshia Knight Pulliam jako Rudy Huxtable, Bill Cosby jako Dr. Heathcliff 'Cliff' Huxtable, Tempestt Bledsoe jako Vanessa Huxtable

W tym samym roku Bonet obejrzeliśmy w roli Epiphany Proudfoot w kontrowersyjnym filmie Alana Parkera "Harry Angel", w którym na ekranie partnerował jej Mickey Rourke . Erotyczna scena między nimi musiała zostać ocenzurowana, by obraz nie otrzymał najwyższej kategorii wiekowej.

Po występie w "Harry Angel" aktorka wróciła do obsady "Bill Cosby Show" , jednak w 1991 roku została na dobre wyrzucona z komediowej produkcji. Oficjalnym powodem były "różnice artystyczne", tajemnicą poliszynela były osobiste problemy aktorki, które skutkowały coraz większą niesubordynacją gwiazdy na planie serialu. W kolejnych latach Bonet mogliśmy jeszcze oglądać na kinowym ekranie we "Wrogu publicznym" Tony'ego Scotta oraz "Przebojach podbojach" Stephena Frearsa.

Lisa Bonet: Rodzina i sławni partnerzy

W połowie lat 80. XX wieku Bonet spotkała rozpoczynającego wówczas karierę mało znanego muzyka Lenny'ego Kravitza . W 1987 roku para pobrała się, rok później na świat przyszła ich córka - dziś znana aktorka Zoe Kravitz . Małżeństwo przetrwało jednak tylko 6 lat. Drugi album Kravitza - przepełniony piosenkami o miłosnych rozczarowaniach "Mama Said" - opowiadał w dużej mierze o relacji muzyka z Lisą Bonet.

Zdjęcie Lisa Bonet (Lilakoi Moon), Zoe Kravitz, i Lenny Kravitz w 1989 roku / Vinnie Zuffante/Michael Ochs Archives/Getty Images / Getty Images

Zdjęcie Zoe Kravitz i Lisa Bonet w 2015 roku / Jon Kopaloff/FilmMagic / Getty Images

W 1995 roku, dwa lata po rozwodzie z Kravitzem, Bonet oficjalnie zmieniła nazwisko na Lilakoi Moon. Dziesięć lat później zaczęła się spotykać z wyższym od siebie o 36 centymetrów aktorem Jasonem Momoą .

Zdjęcie Jason Momoa, Lisa Bonet, Lenny Kravitz i Zoe Kravitz w 2010 roku / Alexandra Wyman/WireImage / Getty Images

"Po raz pierwszy zobaczyłem ją w telewizji, gdy miałem jakieś osiem lat. Od razu pomyślałem sobie: Mamusiu, to właśnie ona. Będę cię prześladował przez resztę życia i w końcu będziesz moja" - powiedział po latach Momoa w "Late Late Show" Jamesa Cordena. "Oczywiście nie powiedziałem jej tego do czasu, aż doczekaliśmy się dwójki dzieci. W przeciwnym wypadku mogłoby to wyglądać dziwnie i niezręcznie. Ale fakt, zawsze chciałem ją poznać. Była królową. Zawsze" - dodał.

Zdjęcie Jason Momoa i Lisa Bonet / Rodin Eckenroth/FilmMagic / Getty Images

Para ma dwójkę dzieci: 15-letnią córkę Lolę Iolani i 13-letniego syna Naokę-Wolfa. W październiku 2017 Bonet i Momoa wzięli sekretny ślub. Po raz pierwszy jako małżeństwo zaprezentowali się publicznie 13 listopada podczas premiery filmu "Liga Sprawiedliwości". Uchodzili za jedną z najbardziej zgodnych par w show-biznesie, dlatego dla wielu informacja o ich rozstaniu, która ujrzała światło dzienne na początku 2021 roku, była szokiem.

Gwiazdor "Aquamana" poinformował o rozstaniu, publikując oświadczenie na Instagramie.

"Wszyscy czuliśmy nacisk i zmiany tych przełomowych czasów... Rewolucja nadchodzi - i nasza rodzina nie jest wyjątkiem [...] Dzielimy się z Wami informacją, że nasze drogi w małżeństwie się rozchodzą. Dzielimy się tym nie dlatego, że uważamy, że warto to opublikować, ale żeby zajmować się naszym życiem i zrobić to z godnością i uczciwością. Miłość między nami trwa, ewoluuje w sposób, w jaki pragnie być znana i przeżywana. Uwalniamy się nawzajem, żeby być sobą i uczyć się, kim chcemy zostać. Uczymy nasze dzieci, jakie są możliwości. Niech miłość zwycięży" - napisał.

Lisa Bonet: Co gwiazda robi dziś?

Lisa Bonet bardzo rzadko pojawia się na ekranach, a w ostatnich latach zniknęła z nich zupełnie. Portal IMDB notuje, że jej ostatnią rolą był występ w krótkometrażowym filmie "Jellywolf" z 2017 roku. Rok wcześniej pojawiła się m.in. w serialu "Dziewczyny".