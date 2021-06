Liroy wystąpi w komedii romantycznej "Miłość na pierwszą stronę"

Na półmetku zdjęć do komedii romantycznej „Miłość na pierwszą stronę” reżyserka tego filmu, Maria Sadowska, ogłosiła, że do obsady dołączył Piotr Liroy-Marzec, z którym, jak twierdzi, od lat łączy ją serdeczna relacja. Raper zagra epizodyczną rolę celebryty, który zostaje przyłapany przez paparazzi w pewnej niezręcznej sytuacji.

"Miłość na pierwszą stronę" to historia Niny, początkującej paparazzi oraz Roberta, syna pary prezydenckiej. Tych dwoje połączy gorące uczucie. W rolach głównych zobaczymy Olgę Bołądź i Piotra Stramowskiego. W obsadzie filmu są również m.in. Magdalena Schejbal, Rafał Zawieruch, Mateusz Damięcki, Magdalena Koleśnik i Tomasza Oświeciński. Teraz z Instagrama reżyserki Marii Sadkowskiej dowiedzieliśmy się, że w projekcie bierze udział jeszcze jedna gwiazda - jest nią raper i były poseł, Piotr Liroy-Marzec.



"Ja i mój przyjaciel Liroy znamy się i kochamy od lat. Pomimo że pochodzimy z zupełnie różnych światów, to jednak od 15 lat wciąż się wspieramy. Dlatego nie mogło go zabraknąć w moim najnowszym filmie o celebrytach +Miłość na pierwszą stronę+" - Sadowska napisała na swoim Instagramie. Post opatrzyła zdjęciem, na którym ona i muzyk pozują oparci o starodawny model Chevroleta.



Jak dowiedział się PAP Life, raperowi przypadł epizod celebryty, który zostaje przyłapany przez paparazzi w pewnej niezręcznej sytuacji.



Sadowska i Liroy spotkali się na planie zdjęciowym już w 2018 r. Raper zagrał wtedy epizod w teledysku do piosenki "Serce na sygnale" Marii Sadowskiej i zespołu No Logo, który wyreżyserowała jego żona Joanna Krochmalska. Dowodem na serdeczną relację, która łączy Marię i Piotra jest też to, że raper był gościem na jej ślubie z liderem zespołu reggae No Logo, Adrianem Łabanowskim w 2017 r. Co więcej, podczas uroczystości wykonał swój wielki przebój "Scyzoryk".



Obecnie Liroy pochłonięty jest przede wszystkim rozwojem swojej firmy oferującej produkty konopne. Na ekspansję - nie tylko w Polsce, ale i na świecie - chce pozyskać pieniądze poprzez kampanię crowdfundingową.