"Lipstick on the Glass": Nowy film Kuby Czekaja z międzynarodową obsadą

To trzeci pełny metraż w dorobku Kuby Czekaja - wcześniejsze tytuły, "Królewicz Olch" (2015) i "Baby Bump" (2016), odniosły międzynarodowe sukcesy, zdobywając uznanie zarówno widzów, jak i krytyków. "Lipstick on the Glass" jest jego anglojęzycznym debiutem.

Kadr z filmu Kuby Czekaja "Lipstick on the Glass" /Łukasz Bąk /materiały prasowe

Główną rolę w filmie "Lipstick on the Glass" gra Agnieszka Podsiadlik ("Twarz"), którą Czekaj obsadzał w swoich filmach już niejednokrotnie.



W obsadzie znalazły się międzynarodowe gwiazdy, m.in. Bobbi Salvör Menuez (serial HBO "Euforia") czy Laura Benson, którą widzowie mogą kojarzyć z "Touch me Not" - filmu nagrodzonego Złotym Niedźwiedziem na 68. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Na ekranie zobaczymy również aktorkę, modelkę i didżejkę pochodzenia sudańskiego Mari Malek, Yeule (Tajlandia) - osobę piosenkarki i producentki muzycznej oraz aktorki: Lenę Leuzemis ("If Not Us, Who?"), Minę Tander ("Stacja Berlin") czy aktora Stipe Ercega ("Baader-Meinhof") pochodzenia niemieckiego.

O czym opowiada film "Lipstick on the Glass"? Emeryka tracąc kontrolę nad swoim życiem w wyniku intrygi tajemniczej postaci nazywanej The Something, porzuca męża i córkę i ucieka do zgromadzenia prowadzonego wyłącznie przez kobiety.



"Film jest opowieścią o potrzebie równości, harmonii między mężczyznami, a kobietami, rodzinie i samorealizacji, a przede wszystkim - o wolności, drodze do poznania samego siebie i pragnieniu wyzwolenia się ze schematów płciowych' - piszą producenci.

Producentami filmu oprócz Centrali FILM (Paweł Kosuń, Agnieszka Janowska, Jacek Nagłowski) jest niemiecka firma INDI FILM z Arkiem Gielnikiem na czele. Koproducentami filmu są operator promowy Unity Line oraz Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu (CeTA). Za zdjęcia odpowiada Tomasz Woźniczka ("Autsajder", "Wielki strach"), scenografię Mela Melak ("Erotica 2022", "High Life"), kostiumy Svenja Gassen ("Toni Erdmann"), montaż Nicolas de Toth ("Terminator 3: Bunt maszyn", "Stoker"), sound design Radosław Ochnio ("11 minut", "Kler"), dźwięk na planie Axel Arft ("Niebo nad Berlinem", "Czarna śmierć"), charakteryzację Hanka Thot.



Zdjęcia były realizowane na przestrzeni sierpnia, września oraz października w Polsce, Niemczech, a także na Morzu Bałtyckim.