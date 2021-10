Lindsay Lohan sławę przyniosły jej dziecięce i nastoletnie role, zaś medialny rozgłos zyskała dzięki pijackim ekscesom, o których rozpisywała się prasa brukowa. W licznych wywiadach aktorka mówiła o swoich zmaganiach z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu.



W efekcie z roku na rok odchodziła w medialny niebyt. Na jakiś czas Lohan postanowiła zatem świadomie usunąć się w cień pomieszkując trochę w Europie i Dubaju.

Wielki powrót Lindsay Lohan

Teraz celebrytka wraca na ekran. Aktorka wystąpi w świątecznej produkcji platformy Netflix, do której zdjęcia rozpoczną się w listopadzie. Wiadomo już, że będzie to komedia romantycznych. Lohan wcieli się w postać rozpieszczonej dziedziczki hotelowej fortuny, która ulega wypadkowi na nartach i doznaje amnezji. Opiekę nad nią sprawować będzie przystojny właściciel hotelu i jego córka.

Reklama

Lindsay Lohan: Skandalistka 1 / 12 Lindsay Lohan miała być kolejnym cudownym dzieckiem Hollywood, ale rozmieniła swoją karierę na drobne. Alkohol i narkotyki ściągnęły ją na dno. Od dłuższego czasu częściej niż na kinowych ekranach oglądamy ją na okładkach tabloidów, które z perwersyjną wręcz przyjemnością opisują kolejne wybryki celebrytki. Źródło: Getty Images udostępnij

To jednak nie wszystko. Aktorka postanowiła nie tylko wrócić do grania, ale również spróbować swoich sił za mikrofonem i stworzyć autorski podcast we współpracy ze specjalizującym się w produkcji treści cyfrowych Studiem 71. W nienazwanym jeszcze podcaście, którego premiera planowana jest na koniec tego roku lub początek 2022 roku "Lohan będzie mogła odkryć skrywaną dotąd część siebie".



Tak przynajmniej twierdzą producenci jej podcastu. Cokolwiek kryje się za tą lakoniczną zapowiedzią, sama aktorka zdradziła nieco więcej szczegółów na temat projektu. Przyznała bowiem, że "nie może się doczekać intymnych rozmów z przyjaciółmi i ekspertami z różnych dziedzin".