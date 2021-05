​Lindsay Lohan w komedii romantycznej Netfliksa

​Lindsay Lohan w ostatnich latach pojawiała się na ekranie sporadycznie, a częściej niż o jej dokonaniach aktorskich można było przeczytać o jej problemach w życiu prywatnym. Teraz jednak aktorka dostała kolejną szansę na pokazanie swojego talentu. Wystąpi w niezatytułowanej jeszcze świątecznej komedii romantycznej Netfliksa.

Lindsay Lohan wraca do aktorstwa /James Gourley /Getty Images

Wobec sukcesu ubiegłorocznej świątecznej komedii romantycznej "Randki od święta" nie dziwi fakt, że gigant streamingowy szykuje kolejną propozycję z tego gatunku. Przy okazji film z Lohan uzupełni bogatą ofertę bożonarodzeniowych filmów Netfliksa, w której znajdują się takie produkcje, jak m.in. "Kronika świąteczna" czy "Pan Jangle i świąteczna podróż". Komedie romantyczne i filmy świąteczne to niezmiennie ulubione przez fanów gatunki filmowe, co sprawia, że każdego roku pojawiają się nowe propozycje.



Film z Lindsay Lohan w roli głównej nie ma jeszcze tytułu. Jego bohaterką będzie rozpuszczona dziedziczka biznesu hotelarskiego tuż po zaręczynach. Po wypadku na nartach kobieta zaczyna cierpieć na amnezję. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia zaopiekuje się nią przystojny właściciel domku oraz jego rozwinięta ponad swój młody wiek córka.

Fani bożonarodzeniowych komedii romantycznych i Lindsay Lohan będą musieli się jednak uzbroić w cierpliwość. Zdjęcia do filmu mają ruszyć w listopadzie tego roku, nie będzie on więc gotowy na tegoroczne Boże Narodzenie. Reżyserią zajmie się Janeen Damian ("Christmas Waltz"), która razem z Michaelem Damianem, Jeffem Bonnettem i Ronem Oliverem napisała też scenariusz tego filmu.

Lindsay Lohan, która stała się ofiarą własnej sławy i zrezygnowała na jakiś czas z aktorstwa, w 2019 roku udzieliła wywiadu, w którym wyznała, że chce wrócić do grania w filmach.



"Myślę o powrocie do Stanów i powrocie do aktorstwa. Chcę odzyskać swoje dawne życie, na które pracowałam tak ciężko i podzielić się efektami mojej pracy z rodziną i fanami" - mówiła aktorka, która dzieli swój czas pomiędzy Europą a Dubajem. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała Lohan te plany, jednak teraz najwyższy czas, by do nich wrócić, czego dowodem projekt Netfliksa.