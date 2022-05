Lindsay Lohan: Już nie skandalistka?

Lindsay Lohan była naczelną imprezowiczką i skandalistką Hollywood. Za swoje wybryki wielokrotnie stawała przed sądem, m.in. za jazdę pod wpływem alkoholu i narkotyków, za wsiadanie za kierownicę bez prawa jazdy, a także za napaść na policjantkę. Jej kariera aktorska stanęła przed laty w martwym punkcie z powodu problemów osobistych.



Jednak niedawno Lindsay Lohan ustatkowała się i zaczęła prowadzić zdrowy tryb życia. Wzbudzająca kontrowersje aktorka od kilku lat mieszka w Dubaju. Nie bez powodu właśnie tam - w Zjednoczonych Emiratach Arabskich działalność paparazzi jest nielegalna. Dzięki temu aktorka może cieszyć się prywatnością. Tam też znalazła miłość. W 2021 roku zaręczyła się z bankierem, Baderem Shammasem .



"Moja miłość. Moje życie. Moja rodzina. Moja przyszłość" - napisała na swym Instagramie Lohan w dniu zaręczyn.



Lindsay Lohan: Jak zaczęła się jej kariera?

Lindsay Lohan urodziła się 2 lipca 1986 roku w Nowym Jorku. Jest córką biznesmena Michaela Lohana i nauczycielki tańca, Diny Lohan. Pracę przed kamerą rozpoczęła już w wieku trzech lat, pojawiając się w reklamach. Sławę przyniosła jej podwójna rola rozdzielonych w dzieciństwie sióstr w familijnej komedii "Nie wierzcie bliźniaczkom" (1998).



Przełomowym momentem w jej karierze była rola u boku Jamie Lee Curtis w filmie "Zakręcony piątek" (2003) - za tę rolę młoda gwiazda otrzymała nagrodę MTV dla nowego aktorskiego talentu. Rola w komedii "Wredne dziewczyny" (2004) ugruntowała jej pozycję w przemyśle filmowym. Poza karierą na srebrnym ekranie, Lohan zasłynęła również jako piosenkarka.

Właśnie film "Wredne dziewczyny", który jest największym hitem spośród produkcji Lohan [tytuł zarobił 86 mln dolarów w pierwszy weekend wyświetlania - red.], będzie można obejrzeć w czwartek po północy, czyli właściwie już w piątek, na Polsacie ( sprawdź nasz program telewizyjny ). W filmie Lindsay Lohan zagrała nastolatkę, która po kilku latach spędzonych z rodzicami w Afryce, zaczyna uczęszczać do amerykańskiej szkoły średniej. Komedia powstała w oparciu o poradnik Rosalind Wiseman "Świat dorastających dziewcząt".

Kolejny okres w karierze aktorki to już zdecydowanie dojrzalsze kreacje. Lohan wystąpiła m.in. u boku Meryl Streep w "Ostatniej audycji" (2006) Roberta Altmana. Z kolei w komedii "Całe szczęście" (2006) towarzyszył jej na ekranie Chris Pine. Najbardziej udana w tamtym czasie rola aktorki pochodziła jednak z dramatu "Bobby" Emilio Esteveza..

W 2007 roku oglądaliśmy Lohan w opowiadającym o zabójcy Johna Lennona (grał go Jared Leto) "Rozdziale 27", komedii "Twarda sztuka", w której partnerowały jej na ekranie Jane Fonda i Felicity Huffman, a także w thrillerze "Wiem, kto mnie zabił" (2006), który okazał się jednak finansową i artystyczną porażką, a Lohan otrzymała za rolę w nim aż dwie Złote Maliny.

Problemy z alkoholem i narkotykami

Doniesienia o skandalicznym zachowaniu aktorki, problemy z alkoholem i narkotykami, zaczęły niszczyć jej karierę. Zaczęła dostawać coraz mniej propozycji filmowych. W 2009 roku zagrała tylko w komedii "Prawo ciążenia", a w 2010 roku - w "Maczecie" Roberta Rodrigueza.

W 2012 roku zagrała w dramacie biograficznym "Liz i Dick", wcielając się w samą Elizabeth Taylor. Film, który miał być dla niej wielkim powrotem do show-biznesu, okazał się jednak niewypałem.



W 2013 roku Lohan zagrała z Charliem Sheenem w komedii "Straszny film 5", w której wcieliła się w samą siebie. To nie była udana produkcja, podobnie jak czarny kryminał "The Canyons" w reżyserii Paula Schradera. W 2019 roku aktorka wystąpiła w horrorze "Among the Shadows". Jak łatwo się domyślić, produkcja przeszła raczej bez echa.

Lindsay Lohan ratuje swoją karierę

Po tym niepowodzeniu Lindsay Lohan zapowiedziała powrót do Stanów i próbę odbudowania kariery. Pomocną dłoń wyciągnęła do niej platforma streamingowa Netflix, która zaproponowała jej rolę w filmie "Falling for Christmas" (wcześniej znanym pod tytułem "Christmas in Wonderland").



Film pojawi się na Netfliksie zapewne w okolicy świąt Bożego Narodzenia 2022 roku. Lindsay Lohan partnerują na ekranie Chord Overstreet, George Young, Jack Wagner i Olivia Perez. Film wyreżyserowała Janeen Damian ("Christmas Waltz").

I choć "Falling for Christmas" nie miało jeszcze premiery, to Lindsay Lohan już ma powody do zadowolenia. Właśnie podpisała umowę z Netfliksem na realizację dwóch kolejnych filmów. Może w końcu uda się jej wrócić na szczyt?



