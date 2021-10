Lily-Rose Depp: Nowa rola córki Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis

Lily-Rose Depp w serialu "The Idol" zagra u boku wokalisty The Weeknd. Informację o produkcji podał serwis "Deadline".

Lily-Rose Depp w serialu "The Idol"

"The Idol" to historia popowej piosenkarski, która wdaje się w romans z tajemniczym właścicielem klubu w Los Angeles. W rzeczywistości jest on przywódcą tajnej sekty. Dziewczynę zagra Lily-Rose Depp, a szefa lokalu The Weeknd.

Pomysłodawcami projektu HBO są The Weeknd oraz Reza Fahim. The Weeknd, czyli Abel Tesfaye to kanadyjski piosenkarz, tekściarz i producent muzyczny. Ostatnio pisano o tym, że romansuje z Angeliną Jolie. Reza Fahim to były właściciel klubów nocnych, który został scenarzystą.

Reżyserem będzie Sam Levinson, spod którego ręki wyszedł serial "Euforia".

Lily-Rose Depp: Córka Johnny'ego Deppa i Vanessy Paradis

Mało kto może pochwalić się równie znanymi rodzicami co Lily-Rose Depp. Początkująca aktorka, chwaląc rodziców, przyznaje, że ci dali jej sporo swobody, a jednocześnie dbali o jej prywatność.

Depp debiutowała jako aktorka w wieku 15 lat w "Kle" (2014) Kevina Smitha, w którym wystąpiła razem ze swoich ojcem. W tym samym roku Depp wcieliła się w Isadorę Duncan w "Tancerce". Za swoją rolę otrzymała nominację do Cezara dla najlepszej debiutantki. W 2016 roku wystąpiła także w "Planetarium" u boku Natalie Portman.

W 2018 roku Depp wystąpiła w komedii romantycznej Louisa Garrela "L'homme fidèle", za którą otrzymała drugą nominację do Cezara dla najlepszej młodej aktorki.

W 2019 zagrała w produkcji Netfliksa "Król", opartej na sztukach Williama Shakespeare'a, w której zagrała Katarzynę de Valois, córkę króla Francji Karola VI i żonę króla Anglii.

Wiosną tego premierę miał thriller science-fiction z udziałem aktorki, zatytułowany "Voyagers". Na wejście do kin czeka inny film, w którego obsadzie znalazła się Lily-Rose Depp, dramat "The Wolf", o chłopcu, któremu wydaje się, że jest wilkiem.

Ukończona została również komedia świąteczna "Silent Night", w której 22-letnia aktorka zagrała wspólnie z Keirą Knightley.



