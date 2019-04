Gdy 8 maja 1945 roku nastąpiła kapitulacja III Rzeszy, Joseph Goebbels od tygodnia nie żył. Do końca myślał o Czeszce - młodej aktorce, z którą chciał uciec z Niemiec. Jednak Hitler kazał mu poświęcić miłość dla ojczyzny.

Czeska gwiazda filmowa Lida Baarova (Praga, 1936) /AKG Images / East News

Takich romansów było bardzo wiele. Ona to dziewczyna z głową pełną marzeń. On był brzydalem z nieograniczoną władzą. Rozwiódłby się dla niej z żoną, gdyby nie to, że stał nad nim ktoś znacznie potężniejszy. I właśnie ten ktoś oświadczył: - Porzucisz ją, albo Trzecia Rzesza pozbędzie się ciebie.

Reklama

Joseph Goebbels (18971945) był ministrem propagandy, a o zakończenie flirtu z aktorką Lidą Baarovą (1914-2000) poprosił go kanclerz Adolf Hitler (1889-1945). Mężczyzna posłuchał, gdyż Führer był dla niego dużo ważniejszy niż piękna panna z filuternym uśmiechem. Ich romans trwał zaledwie dwa lata.



Urodzona diwa!

Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy świata, gdyby w 1936 roku zwyciężyła miłość. Właśnie wtedy 39-letni Paul Joseph Goebbels poznał 22-letnią Lidę Baarovą. Spędzał lato na półwyspie Schwanenwerder, w okolicach Berlina. Wyszedł na spacer z dziećmi, gdy na jego drodze stanęła "ta aktorka".

- Zapraszam do nas, mieszkamy obok - powiedział. Wkrótce na balu w swojej rezydencji zaczął jej czynić awanse. Jako człowiek piekielnie inteligentny wiedział, jak omotać naiwną dziewczynę. Przed nią uwiódł ponad 30 niemieckich aktorek! Tak nadrabiał zaległości z młodości, gdy ze względu na szpetotę żadna go nie chciała. Dopiero władza i rozgłos sprawiły, że stał się interesujący. A że był szefem Izby Kultury Rzeszy, panny marzące o karierze filmowej lgnęły do niego jak ćmy do płomienia.

Kochanka potwora

Lida była inna. Miała ciemne włosy, wesołe ogniki w oczach i niezwykły seksapil. Joseph zapamiętał ją z wypadu z Hitlerem do studia Babelsberg na plan obrazu "Barkarola" (1935). Czeszka grała wenecką piękność Hiacyntę. Siedziała w tekturowej gondoli, gdy ich spojrzenia skrzyżowały się po raz pierwszy. Miała wprawdzie romans z aktorem Gustavem Fröhlichem, ale to kuśtykający brzydal sprawił, że przebiegł ją dreszcz.

Zdjęcie Lida Baarova (1914-2000) / AKG Images / East News

Minister jeszcze przed pierwszym spotkaniem wypytywał o nią Führera. Wiedział, że zaszczyciła go w słynnym Pałacu Radziwiłłowskim. Pili herbatkę, gawędzili. Przywódca dostrzegł w niej nową Marlenę Dietrich i przekonał o jej talencie Goebbelsa. Mimo młodego wieku, Lida zdążyła zagrać w Pradze w 19 filmach. Teraz stała się gwiazdą w kraju, który szykował się do podboju całego świata.