​Liam Neeson w remake'u "Nagiej broni"?

Oparta na motywach serialu telewizyjnego komediowa seria "Naga broń" to jeden z najbardziej legendarnych cyklów w historii kina. Do historii przeszła również kreacja Lesliego Nielsena, który w filmie tria ZAZ (Jerry Zucker, Jim Abrahams, David Zucker) wcielił się w postać detektywa Franka Drebina. Jak zdradza Liam Neeson, otrzymał on propozycję udziału w remake'u "Nagiej broni", nad którą pracuje Seth MacFarlane ("Głowa rodziny", "Ted"). Wiele wskazuje na to, że miałby zagrać Franka Drebina.

Liam Neeson jako porucznik Frank Drebin? /Gilbert Carrasquillo/GC Images /Getty Images

"Skontaktował się ze mną Seth MacFarlane i osoby ze studia Paramount. Rozmawialiśmy na temat wskrzeszenia serii 'Naga broń'. Występ w takim filmie albo zakończy moją karierę, albo sprawi, że podąży ona w zupełnie innym kierunku" - zdradził Liam Neeson w rozmowie z magazynem "People".

I rzeczywiście, rola komediowa w wydaniu Liama Neesona byłaby czymś zupełnie innym niż to, do czego zdążył przyzwyczaić widzów. Aktor nominowany do Oscara za rolę w "Liście Schindlera", Zeus oraz mentor Obi-Wana Kenobiego i Batmana w jednym, w ostatnich latach zdążył wyrobić sobie markę speców od ról samotnych mścicieli, którzy stawiają czoła wszelkiej maści oprychom. W "Nagiej broni", jako detektyw, też mógłby walczyć z przestępczością, ale w zupełnie inny sposób.

Gdyby Neeson wcielił się w rolę Franka Drebina, mógłby podążyć podobną ścieżką kariery, co grający wcześniej tę postać Leslie Nielsen. Kojarzony z ról w dramatach aktor, za sprawą swojego udziału w trzech częściach "Nagiej broni", a także komedii "Czy leci z nami pilot?", całkowicie zmienił swoje aktorskie emploi. Rola Franka Drebina stała się najbardziej rozpoznawalną w jego karierze, a Nielsen został twarzą serii filmowych parodii kina gatunkowego ("Szklanką po łapkach", "Dracula: Wampiry bez zębów").

Nie wiadomo jednak, czy remake "Nagiej broni" w ogóle powstanie. Słowa Neesona to bowiem jedyne informacje na temat ewentualnej produkcji. Seth MacFarlane wydaje się jednak odpowiednią osobą do stworzenia takiego filmu. Również i jego produkcje charakteryzuje oryginalne poczucie humoru podobne do tego, które prezentowało trio ZAZ.