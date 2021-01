Liam Neeson kończy z kinem akcji?

Północnoirlandzki aktor Liam Neeson zapowiada, że po wywiązaniu się ze wszystkich zobowiązań zawodowych, przejdzie na emeryturę. Nie chce już grać w filmach akcji. Aczkolwiek wciąż ma frajdę z tego, że na planie filmowym może spuścić manto facetom dwa razy młodszym od siebie.

Liam Neeson miał 55 lat, gdy został jedną z największych gwiazd kina akcji /materiały prasowe

Od kiedy w 2008 r. Liam Neeson wystąpił w "Uprowadzonej", aktor przeżywa renesans kariery, grając w kolejnych filmach spod znaku kina akcji. Co ciekawe, produkcja pt. "Tożsamość" z 2011 roku, w której Liam Neeson kreuje profesora botaniki okradzionego z tożsamości, jest obecnie jednym z najczęściej oglądanych filmów na Netfliksie.

Jednak portfolio ról artysty, jako ostatniego sprawiedliwego, który w pojedynkę walczy z rozmaitymi bandytami, wzbogaci się co najwyżej jeszcze o kilka pozycji. Ma to związek z jego wiekiem.



"Mam 68 lat. A w tym roku skończę 69. Jest jeszcze kilka filmów, które zrobię w tym roku, jeśli pandemia nie pokrzyżuje tych planów. Na tym poprzestanę" - Neeson powiedział portalowi Enterainment Tonight. Granie w filmach akcji daje mu pewną osobliwą przyjemność. "Uwielbiam to robić. Uwielbiam bić facetów o połowę młodszych ode mnie" - mówi ten Brytyjczyk.

Liam Neeson: Spokojny Irlandczyk 1 / 11 Irlandzki aktor Liam Neeson w środę, 7 czerwca, kończy 65 lat. Ma aż 193 centymetry wzrostu. "Na początku kariery zdarzyło mi się kilka razy odpaść na castingu z tego powodu. Z czasem ludzie się przyzwyczaili do mojego wzrostu. A dziś chyba nikt sobie nie wyobraża, że Liam Neeson mógłby być niższy" - mówił w rozmowie z "Tele Tygodniem". Aktor ujawnił też, że kilkanaście lat temu odrzucił propozycję roli Jamesa Bonda. "Moja, wtedy jeszcze narzeczona, powiedziała, bym zapomniał o ślubie, jeśli przyjmę rolę 007. Pewnie odstraszyła ją reputacja kobieciarza, jaką Bond się cieszy" - Neeson żartobliwie skomentował całe zdarzenie. Źródło: East News Autor: Everett Collection udostępnij

Być może rozbrat z rolami wymagającymi dużej sprawności fizycznej nie będzie u niego ostateczny. Niedawno wyznał, że nie miałby nic przeciwko temu, by powtórzyć roli Qui-Gona Jinna, mentora Obi-Wana Kenobiego w kolejnej części sagi "Gwiezdnych wojen".

Najnowszy film z udziałem Neesona to "The Marksman", który wszedł do amerykańskich kin 15 stycznia. Gwiazdor wcielił się w ranczera z Arizony, który przypadkiem staje się jedyną osobą mogącą uratować meksykańskiego chłopca od śmierci z rąk kartelu narkotykowego. Neeson śmiał się, gdy dowiedział, że aktor, który grał jego przeciwnika i któremu spuścił baty, miał zaledwie 25 lat, czyli tyle, ile jego starszy syn.