Liam Neeson jak Steven Seagal. Jego filmy są coraz słabsze

Liam Neeson już kilka razy zapowiadał, że kończy z występami w sensacyjnych widowiskach z pogranicza klasy A i B. Mimo to wciąż pojawia się w kilku takich filmach rocznie. Problem w tym, że są coraz słabsze i niektórzy zaczynają porównywać go do Stevena Seagala, niegdysiejszego gwiazdora kina akcji, który pod koniec kariery mocno obniżył loty.

Liam Neeson w ostatnich latach obniżył loty /Dave J Hogan /Getty Images