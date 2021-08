Letitia Wright: Gwiazda "Czarnej Pantery" trafiła do szpitala

Nie wiadomo, jakiego dokładnie urazu nabawiła się Letitia Wright. Nie był on jednak na tyle groźny, by konieczna była zmiana w harmonogramie zdjęć. Aktorka otrzymała pomoc w najbliższym szpitalu i mogła wrócić na plan filmu. Wciela się w nim w postać Shuri, siostry księcia T’Challi, która jest technologicznym geniuszem i dostarcza Czarnej Panterze i swoim rodakom, Wakandyjczykom, nowoczesnych wynalazków.



"Czarna Pantera 2": Co wiemy o filmie?

Filmowcy zawitali do Bostonu na chwilę, bo większość zdjęć do filmu "Black Panther: Wakanda Forever" powstaje w Atlancie. W Bostonie nakręcono m.in. sceny na terenie prestiżowej uczelni Massachusetts Institute of Technology. Związane są one z jednym z filmowych wątków, w którym widzowie poznają nową czarnoskórą superbohaterkę - Ironheart. W cywilu to Riri Williams, młoda geniuszka, która studiuje na MIT.

Szczegóły fabuły filmu "Black Panther: Wakanda Forever" trzymane są w tajemnicy. Nie wiadomo m.in. kto przejmie kostium tytułowej Czarnej Pantery. Wcielający się w tę rolę Chadwick Boseman zmarł w ubiegłym roku i wiadomo na pewno, że grana przez niego postać T’Challi/Czarnej Pantery nie zostanie ponownie obsadzona. Głównymi kandydatkami do zostania Czarną Panterą są w tej sytuacji Shuri (Wright), Nakia (Lupita Nyong’o) oraz Okoye (Danai Gurira).



W drugiej części "Czarnej Pantery" do swoich ról powrócą nie tylko Wright, Nyong’o i Gurira, ale też najprawdopodobniej Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Florence Kasumba oraz Angela Bassett. Wśród nowych twarzy w filmie zobaczymy gwiazdę serialu "Mogę cię zniszczyć", Michaelę Coel. Film reżyseruje twórca pierwszej części, Ryan Coogler.