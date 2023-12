"Czerwone maki": O czym opowie film?

Historię bitwy o Monte Cassino oglądamy oczami Jędrka - młodego chłopaka, który przeszedł przez łagrowe piekło i opuścił Rosję wraz z Armią Andersa jako jedna z tysięcy sierot. Czas niewoli zmienił go z chłopca z dobrej rodziny w kombinatora i drobnego złodziejaszka, który zrobi wszystko, aby przetrwać. Zetknięcie się z żołnierzami II Korpusu oraz budząca się miłość do sanitariuszki Poli sprawią jednak, że Jędrek przejdzie głęboką przemianę. Wkrótce na froncie ma dojść do decydującego ataku na broniony przez niemieckie oddziały klasztor położony na wzgórzach Monte Cassino - ta spektakularna bitwa zadecyduje o życiu wielu żołnierzy i dalszym ataku armii aliantów we Włoszech oraz zmieni na zawsze życie Jędrka.

Poza Jędrkiem ( Nicolas Przygoda ) i Polą ( Magdalena Żak ) bohaterami filmu są także korespondent wojenny ( Leszek Lichota ), który staje się mentorem zbuntowanego nastolatka, oraz brat Jędrka Stanisław ( Szymon Piotr Warszawski ), oficer wojsk pancernych, którego oddział odgrywa kluczową rolę podczas szturmu.



W filmie "Czerwone maki" zobaczymy także postaci historyczne - w rolę legendarnego generała Andersa wcielił się Michał Żurawski , a brytyjskiego generała Olivera Leese zagrał Mark Kitto. W filmie występują także: Bartłomiej Topa , Łukasz Garlicki , Andrzej Mastalerz , Mateusz Banasiuk i Radosław Pazura .



Leszek Lichota: Efekt będzie oszałamiający

- Projekt ten skończyłem w wakacje. To historyczne kino opowiadające o bitwie o Monte Cassino. To bardzo duża produkcja i myślę, że ma szansę być dużym wydarzeniem. Na pewno fajnie, że premiera odbędzie się w okolicach okrągłej, 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino. To pomoże i w promocji filmu, ale pomoże też upamiętnić całe to wydarzenie. Nie było jeszcze o tej bitwie takiego filmu, a jest to przecież jedna z niewielu zwycięskich bitew, które Polacy mają w swojej historii na przestrzeni dziejów, więc jest się czym chwalić - mówi agencji Newseria Lifestyle Leszek Lichota.

Aktor cieszy się, że mógł wystąpić w nowej produkcji realizowanej przez Wytwórnię Filmów Dokumentalnych i Fabularnych. Zdjęcia możliwe były dzięki wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej i Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

- Większość zdjęć kręciliśmy, będąc półtora miesiąca w Chorwacji, gdyż góry Dalmacji wspaniale udawały właśnie górę Monte Cassino przed wojną. Teraz ta góra jest cała zarośnięta lasem, a wtedy była niemalże łysa, kamienie były odkryte, więc Dalmacja bardzo nam tutaj pomogła - tłumaczy.

Aktor ma nadzieję, że efekt końcowy będzie oszałamiający. Jego zdaniem kino historyczne ma duży potencjał, bo niezwykłych wydarzeń w historii Polski nie brakuje, a większość to gotowy scenariusz na film. Poza tym kino nie musi być wierne historycznej prawdzie. Wydarzenia sprzed lat mogą być tylko przyczynkiem do powiedzenia czegoś ważnego o czasach współczesnych.

- Bardzo polubiłem kino gatunkowe, które ma w sobie kostium i nie jest ważne, czy to jest kostium z II wojny światowej, czy jak w przypadku "Znachora" z okresu międzywojennego, ale on faktycznie pomaga nam wczuć się w te postaci i daje nam świadomość, że uczestniczymy jednak w troszkę innych realiach, w innych czasach. Tworzy się jakiegoś rodzaju magia, bo przebieram się za kogoś innego i to wszystko jest inne: od cholewy butów po spinkę w mankiecie, kołnierzyk czy melonik. My aktorzy bardzo lubimy się przeistaczać, a im bardziej oddalimy się od siebie, tym jest nam łatwiej coś stworzyć - dodaje.

Leszka Lichotę można teraz oglądać m.in. w trzeciej serii serialu "Skazana" na platformie Player i w nowej odsłonie legendarnego "Znachora", która jest hitem Netflixa.