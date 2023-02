"Sceny, które widziałam, były wspaniałe. Nie mam wątpliwości, że był potencjał na dobry film. Może za jakiś czas inni też będą mogli zobaczyć jakieś fragmenty" - opowiada Leslie Grace w rozmowie z portalem Variety. To odpowiedź na słowa Safrana i decyzję studia o rezygnacji z dokończenia "Batgirl" . Zdecydowano o częściowym zwrocie włożonego w film budżetu poprzez procedury podatkowe. Miało to ograniczyć straty, które byłyby jeszcze większe, gdyby dokończono film.

Leslie Grace: Jako aktorka nie mam żadnej kontroli nad filmem

"Nie będę kłamać. Produkcja każdego filmu napotyka na przeszkody i z naszym nie było inaczej. Połowę zdjęć stanowiły te nakręcone nocą w Szkocji. A tam cały czas padał deszcz. Mimo problemów dzięki wspaniałej ekipie czuliśmy, że nic nas nie powstrzyma przed zrobieniem takiego filmu, jaki zamierzyliśmy. I tak wynikało z fragmentów, które widziałam. Na pokazach testowych wyświetlono niedokończony film. Brakowało całych scen, dopiero rozpoczęliśmy montaż, a potem nas skasowano" - opowiada dalej aktorka, która o tej decyzji, podobnie jak partnerujący jej Brendan Fraser ("Wieloryb"), dowiedziała się z prasy.

"Dowiedziałam się o tym wszystkim tak jak każdy, gdy napisał o tym 'The New York Post'. A potem mój telefon zaczął dzwonić jak szalony. (...) Kręcenie tego filmu nauczyło mnie, że jako aktorka nie mam żadnej kontroli nad filmem. Nie wskazano konkretnie na to, co dokładnie miałoby w nim zaszkodzić studiu. Rozumiem więc, jak frustrujące są wypowiadane jak gdyby nigdy nic słowa, które deprecjonują pracę ludzi, którzy poświęcili filmowi bardzo dużo czasu" - kontynuuje Grace.

"Po skończonych zdjęciach byliśmy podekscytowani pomysłami na następne części filmu. Rozmawialiśmy o przyszłości Batgirl. Myślę, że fani chcieliby ją zobaczyć. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Nie mogę powiedzieć, w którą stronę przechyla się szala. W ogóle nie mogę mówić nic o przyszłości tej postaci i niczego gwarantować. Ostatnią rzeczą, jaką chciałabym zrobić, to przekazać informacje o sprawie, nad którą nie mam żadnej kontroli" - odpowiada Grace na pytanie, czy chciałaby powrócić do postaci Batgirl.