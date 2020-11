Lesley-Anne Down zagra Margaret Thatcher

W niedzielę, 15 listopada, na Netfliksie zadebiutuje czwarty sezon serialu „The Crown”. W roli Margaret Thatcher zobaczymy w nim Gillian Anderson. Jak się okazuje, nie jest ona jedyną aktorką, jaką w najbliższym czasie będzie można zobaczyć w roli brytyjskiej premier. W przygotowywanym właśnie filmie biograficznym o Ronaldzie Reaganie w postać Żelaznej Damy wcieli się Lesley-Anne Down.

Lesley-Anne Down /Albert L. Ortega/WireImage /Getty Images

Informację o dołączeniu Lesley-Anne Down do obsady filmu o Reaganie podał portal "Screen Daily". Sławę tej urodzonej w Londynie aktorce przyniosła rola w głośnym serialu "Północ - Południe", gdzie zagrała postać Madeline Fabray LaMotte. Teraz w filmie zatytułowanym po prostu "Reagan" Down zmierzy się z postacią Margaret Thatcher.



Produkcja filmu "Reagan" została niedawno wznowiona w Oklahomie po dwutygodniowej przerwie spowodowanej wykryciem koronawirusa u kilku członków ekipy. W głównych rolach wystąpią w nim Dennis Quaid, który zagra Ronalda Reagana oraz Penelope Ann Miller w roli jego żony Nancy. Rolę pierwszej żony Reagana, laureatki Oscara Jane Wyman, zagra Mena Suvari.



"Możliwość zagrania jednego z najpotężniejszych polityków wszech czasów to dla mnie zaszczyt. Praca razem z Dennisem Quaidem to jeden z najważniejszych momentów mojej kariery. Za cud trzeba uznać, że w trakcie pandemii w ogóle powstają jakieś filmy. Nasza wspaniała produkcja to prawdziwa bomba" - powiedziała Lesley-Anne Down.



Życie Ronalda Reagana ma zostać opowiedziane w filmie oczami fikcyjnego agenta KGB, który śledzi jego drogę począwszy od kariery aktorskiej aż po fotel prezydencki i walkę z komunizmem jako przywódca wolnego świata. W rolę owego agenta wcieli się Jon Voight. Robert Davi ma zagrać rolę Leonida Breżniewa. Reżyserem filmu jest Sean McNamara, a scenariusz na podstawie dwóch biografii Reagana autorstwa Paula Kengora, książek "Ronald Reagan i Obalenie Komunizmu" oraz "Ronald Reagan. Duchowa biografia", napisali Howard Klausner i Jonas McCord.