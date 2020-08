Leonardo DiCaprio: Firma aktora podpisała kontrakt z Apple TV+

To jeden z najważniejszych kontraktów podpisanych przez platformę streamingową Apple TV+. Na jego mocy na kilka lat zwiąże się ona z należącą do Leonardo DiCaprio firmą produkcyjną Appian Way. Popularny aktor związany jest już z Apple TV+ za sprawą kilku projektów. To między innymi nowy film Martina Scorsese "Killers of the Flower Moon" oraz produkowany przez Appian Way serial "Shining Girls".

Leonardo DiCaprio jest właścicielem firmy produkcyjnej Appian Way /Matteo Nardone/Pacific Press/LightRocket /Getty Images

Dzięki podpisanemu kontraktowi, takich produkcji w nadchodzących latach będzie jeszcze więcej. Umowa pomiędzy Apple TV+ i Appian Way obejmuje nie tylko seriale, ale i inne programy telewizyjne.

Wcześniej Apple podpisało umowy z należącymi do Idrisa Elby oraz Ridleya Scotta firmami Green Door Pictures i Scott Free Productions. Jak również ze studiem A24 stojącym za sukcesami takich produkcji niezależnych jak m.in. "Midsommar. W biały dzień", "Nieoszlifowane diamenty", "Lighthouse" czy "Tajemnice Silver Lake".

Od momentu założenia, Appian Way wyprodukował wiele nagradzanych filmów. Mowa o takich tytułach, jak "Zjawa", "Wilk z Wall Street", "Aviator", "Wyspa tajemnic" czy "Idy marcowe".



Współpraca z Apple daje nadzieję na to, że platforma streamingowa Apple TV+ nawiążę skuteczną walkę z potentatami na rynku streamingowym. Już teraz inwestowane są duże kwoty mające na celu zapewnienie różnorodnej treści oryginalnej. Nowy film Scorsese kosztował będzie aż 200 milionów dolarów.

"Killers of the Flower Moon", w którym u boku Leonardo DiCaprio zobaczymy Roberta De Niro, oparty zostanie na motywach książki Davida Granna "Czas krwawego księżyca. Zabójstwa Indian Osagów i narodziny FBI". Opowiada ona o fali morderstw, do jakich doszło wśród Indian z plemienia Osage w latach 20. ubiegłego wieku. Według szacunków w latach 1918-1931 zamordowanych zostało ponad sześćdziesiąt ofiar pochodzenia indiańskiego. Byli oni wtedy jednymi z najbogatszych ludzi na świecie za sprawą odnalezionych na ich ziemiach złóż ropy naftowej.

Z kolei produkowany przez Appian Way dla Apple TV+ serial "Shining Girls" oparty zostanie na podstawie bestsellerowej powieści Lauren Beukes zatytułowanej "Lśniące dziewczyny". Jej akcja rozgrywa się w Chicago w trakcie Wielkiego Kryzysu. Bohaterem jest włóczęga, który zyskuje możliwość podróży w czasie. By móc to robić, musi jednak zabijać tzw. "lśniące dziewczyny". Nieuchwytny morderca podróżujący w czasie staje się obsesją jednej z jego niedoszłych ofiar. W tę postać wcieli się Elisabeth Moss.