"Pracowaliśmy razem kilka razy, ale szczególnie muszę wspomnieć o serialu 'Siedlisko', w którym grał główną rolę. Nasza wspólna praca trwała kilka miesięcy, więc byliśmy bardzo blisko. Uważałem go za bardzo zdolnego, wybitnego aktora, dlatego obsadziłem go w tej roli. Do tego wszystkiego był bardzo miłym i otwartym człowiekiem. Pracowało nam się bardzo dobrze. Bardzo szybko porozumieliśmy się, co do zadania, które mieliśmy wypełnić" - opowiadał PAP reżyser Janusz Majewski .

Zdjęcie Janusz Majewski (L), Leonard Pietraszak (C) i Krzysztof Kowalewski (P) na planie serialu "Siedlisko" / TVP ARCHIWUM / Agencja FORUM

Żona Leonarda Pietraszaka była współautorką serialu "Siedlisko"

"Zaprzyjaźniliśmy się także z jego żoną (Wandą Majerówną - przyp. red.), która była autorką scenariusza razem z moją żoną (Zofią Nasierowską - przyp. red.). Obie panie chciały, aby serial był jak najbardziej sentymentalny i - jak mówiły - żeby można było na nim popłakać, a my z Leonardem staraliśmy się to zrównoważyć żartami i ukrytą ironią, aby nie był naiwny" - opowiadał.

Dodał, że "ponieważ żona Leonarda Wanda widziała w Krzysztofie Kalinowskim , bohaterze serialu, swojego męża, a moja żona mnie, my staraliśmy się zrobić tak, aby serial był jednak uniwersalny, a nie prywatny".

Zdjęcie Leonard Pietraszak z żoną Wandą Majerówną / Studio69 / Agencja FORUM

"Nie było żadnego konfliktu na tym tle, a jedynie moje z Leonardem ciche porozumienie, aby gdzie się da, wpisywać trochę żartu i humoru" - wyznał Majewski.

Janusz Majewski: Leonard Pietraszak był świetnym facetem

"Siedlisko" było ostatnią rolą Leonarda Pietraszaka u Majewskiego.

"To była moja ostatnia z nim współpraca, nie miałem potem żadnej roli dla niego, ale podziwiałem go na scenie czy w Teatrze Telewizji" - powiedział reżyser.

Majewski podkreślił, że Pietraszaka wspomina jak najlepiej. "Był świetnym facetem, fajnym kolegą i wspaniałym aktorem. Znaliśmy się jeszcze od czasów szkoły, bo on kończył łódzką Państwową Wyższą Szkołę Aktorską, a ja łódzką Państwową Wyższą Szkołę Filmową. Był młodszy ode mnie, poznaliśmy się, kiedy on zaczynał a ja kończyłem szkołę. I tak to trwało całe życie" - spuentował.

Leonard Pietraszak: Ucho od śledzia 1 / 8 Lista ról, którymi podbił serca widzów, jest długa. Pułkownik Krzysztof Dowgird z "Czarnych chmur", doktor Karol Stelmach z "Czterdziestolatka", pułkownik Wareda z "Kariery Nikodema Dyzmy", marszałek Kmita z "Królowej Bony", bankier Kramer z "Vabanku" czy Krzysztof Kalinowski z "Siedliska" to tylko niektóre. Zresztą nie musiał grać głównych bohaterów, by utkwić w pamięci widzów. Przykładem jest Hubert Ornel, wypowiadający w "Stawce większej niż życie" zdanie: "W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle". - Może tylko "ucho od śledzia" przebiło to słynne powiedzenie. Chyba dlatego, że widzowie do dziś utożsamiają mnie z "Vabankiem" - wyjaśnia obchodzący 80. urodziny Leonard Pietraszak. Źródło: East News Autor: Wojciech Olszanka

Leonard Pietraszak zmarł 1 lutego w wieku 86 lat.

Jak poinformował Urząd Miasta Bydgoszczy, artysta spocznie na tamtejszym Cmentarzu Starofarnym.