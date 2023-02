Wiadomości Leonard Pietraszak nie żyje. Zasłynął rolą w "Czarnych chmurach" i "Vabanku"

" Leonarda Pietraszaka zapamiętamy przede wszystkim ze wspaniałych ról w telewizyjnych serialach 'Czarne chmury' i 'Czterdziestolatek' - w tym drugim zagrał sympatycznego przyjaciela rodziny Karwowskich, lekarza Karola Stelmacha. Niezapomniana jest także jego rola nieuczciwego bankiera Gustawa Kramera w komedii kryminalnej 'Vabank' i sequelu 'Vabank II czyli riposta' Juliusza Machulskiego. Nawet ta negatywna, wręcz wredna postać została przez niego zagrana brawurowo i z dużym humorem" - ocenił Bukowiecki.

Reklama

"Był zawsze niezwykle dobrze przygotowany do roli. Jako aktor był znakomity warsztatowo, obdarzony świetną dykcją. Operował nie tylko gestem i mimiką, ale i głębokim, niezapomnianym głosem. Świadomie budował swoje role i na dużym i na małym ekranie. Był człowiekiem o dużym poczuciu humoru, pełnym łagodnej ironii wobec siebie i świata" - powiedział PAP Andrzej Bukowiecki.

Leonard Pietraszak: "Spytaj konia"!

"Druga reżyser wielu filmów Zorika Zarzycka opowiadała mi kiedyś anegdotę z planu serialu 'Czarne chmury'. Podczas zdjęć do sceny, w której Pietraszak jechał konno i w pewnym momencie koń poniósł go gdzieś daleko, ekipa straciła go z oczu. Gdy wrócił Zarzycka zapytała go 'Leonard, co się z tobą działo?'. 'Spytaj konia!' - odparł aktor. To powiedzenie weszło już na stałe do języka polskich filmowców. Używa ją go, gdy ktoś nie potrafi czegoś racjonalnie wytłumaczyć" - dodał Bukowiecki.

Leonard Pietraszak, wybitny aktor teatralny i filmowy, zmarł 1 lutego. Miał 86 lat.

Jak poinformował Urząd Miasta Bydgoszczy, artysta spocznie na tamtejszym Cmentarzu Starofarnym.