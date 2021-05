Lena Headey w serialu o "hydraulikach" z Białego Domu

Lena Headey, której sławę przyniosła rola Cersei Lannister w serialu „Gra o tron”, po raz kolejny pojawi się w produkcji HBO. Będzie to serial o intrygującym tytule „White House Plumbers” („Hydraulicy z Białego Domu”). Produkcja poświęcona będzie aferze Watergate.

Lena Headey /BACKGRID /East News

W nocy 17 czerwca 1972 roku w budynku biurowym ulokowanym w kompleksie Watergate zatrzymano pięciu włamywaczy. Byli to członkowie założonej przez walczącego o reelekcję prezydenta Richarda Nixona organizacji, tzw. hydraulicy. Ich zadaniem było założenie podsłuchu w siedzibie sztabu wyborczego politycznych przeciwników głowy państwa. Zatrzymanie włamywaczy dało początek tzw. aferze Watergate, która doprowadziła do ustąpienia Nixona ze stanowiska prezydenta Stanów Zjednoczonych.



Oprócz Leny Headey w obsadzie serialu "White House Plumbers" znaleźli się Woody Harrelson, Justin Theroux i Domhnall Gleeson. Harrelson wcieli się w postać E. Howarda Hunta, a Theroux zagra G. Gordona Liddy’ego - popleczników Nixona, którzy zamiast pomóc mu w reelekcji, doprowadzili do jego upadku. Gleeson zagra rolę doradcy prezydenta, Johna Deana. Z kolei Headey - jak donosi portal "Deadline" - wcieli się w postać Dorothy Hunt, żony E. Howarda Hunta, matki czworga dzieci i agentki CIA, która za wszelką cenę stara się zapobiec rozpadowi jej rodziny, podczas gdy jej mąż wplątuje się w coraz większe tarapaty.



Serial "White House Plumbers" będzie miał pięć odcinków, a wszystkie wyreżyseruje David Mandel ("Figurantka", "Dyktator"). Scenariusz napisali autorzy "Figurantki", Alex Gregory i Peter Huyck. Jednym z producentów serialu będzie producent "Sukcesji", Frank Rich.