Lena Dunham wyszła za mąż! Kim jest szczęśliwy wybranek?

Informację o ślubie podał magazyn "People". Choć wiadomość o tym, że para zawarła związek małżeński, przekazała osoba blisko związana z obojgiem, sami artyści tego nie potwierdzili.



Lena Dunham i Luis Felber - historia ich związku

Lena Dunham po raz pierwszy przyznała, że spotyka się z brytyjskim muzykiem (peruwiańskiego pochodzenia), w kwietniu 2021 roku w wywiadzie, opublikowanym w "The New York Times". Wyznała wówczas, że spotykają się od kilku miesięcy, a ona "czuje się naprawdę szczęśliwa". Felbera nazwała "najwspanialszą osobą, jaką kiedykolwiek spotkała".

W czerwcu, z okazji jego urodzin, opublikowała na Instagramie serię ich wspólnych zdjęć. Obok nich napisała m.in., że Felber rzucił wyzwanie wielu jej przekonaniom o sobie i świecie.

Reklama

Zdjęcie Lena Dunham i Luis Felber na Sundance London Film Festival 2021 / Kirsty O'Connor/PA Images / Getty Images

"Każdy, kto zetknie się z tobą - twórczo, emocjonalnie, przypadkowo - ma szczęście. Ale ja mam najwięcej szczęścia, ponieważ ten komin znajduje się teraz w naszej wspólnej komodzie" - napisała.

Swojemu chłopakowi zadedykowała również słowa, od których zaczyna się piosenka The Zombies "This Will Be Our Year": "Ciepło twojej miłości jest niczym ciepło słońca. I to będzie nasz rok, minęło wiele czasu, nim nadszedł".

Luis Felber realizuje projekt muzyczny Attawalpa. W kwietniowym wywiadzie dla brytyjskiego pisma "Yuck Magazine" powiedział, że nazwa ta odnosi się do inkaskiego króla Atahualpy, czyli Szczęśliwego Ptaka. I że mama dała mu na drugie imię właśnie Atahualpa.

Lena Dunham wyreżyserowała teledysk Attawalpy "Tucked In Tight", wydany 16 lipca tego roku.

Lena Dunham cierpi na różne choroby

Lenie Dunham zyskała popularność dzięki stworzonemu przez nią serialu "Dziewczyny", opowiadającym o życiowych perypetiach dwudziestokilkuletnich mieszkanek Nowego Jorku. Nazywana "głosem pokolenia" millenialsów telewizyjna seria podejmująca tematykę seksualności, wkraczania w dorosłość i stawania przed pierwszymi poważnymi wyborami doczekała się mnóstwa nagród, m.in. Złotego Globu za najlepszy serial komediowy.

W kolejnych latach, zamiast o artystycznych dokonaniach Dunham, słyszeliśmy jednak głównie o jej zdrowotnych problemach. W 2018 roku Dunham podjęła trudną decyzję o dokonaniu histerektomii, czyli chirurgicznego usunięcia macicy. Powodem były uniemożliwiające jej normalne życie dolegliwości związane z endometriozą, chorobą objawiającą się m.in. nieznośnym bólem w okolicach miednicy. Aktora i reżyserka przyznała, że jej walka z chorobą trwała ponad dekadę, a lekarze nie potrafili postawić trafnej diagnozy.

Lena Dunham: Historia ciała 1 / 8 Lenie Dunham zyskała popularność dzięki stworzonemu przez nią serialu "Dziewczyny", opowiadającym o życiowych perypetiach dwudziestokilkuletnich mieszkanek Nowego Jorku. Nazywana "głosem pokolenia" millenialsów telewizyjna seria podejmująca tematykę seksualności, wkraczania w dorosłość i stawania przed pierwszymi poważnymi wyborami doczekała się mnóstwa nagród, m.in. Złotego Globu za najlepszy serial komediowy. Lena zyskała zaś status niepokornej, przełamującej stereotypy artystki. W kolejnych latach, zamiast o artystycznych dokonaniach Dunham, słyszeliśmy jednak głównie o jej zdrowotnych problemach. Źródło: HBO udostępnij

W 2019 roku Dunham ujawniła, że cierpi na zespół Ehlersa-Danlosa. To przewlekła choroba genetyczna, która charakteryzuje się nadmierną wiotkością stawów i hiperelastyczną skórą.

Dla wielu kobiet Lena Dunham jest wzorem i inspiracją. Reżyserka, scenarzystka i aktorka zdaje się nie wstydzić swojej zaokrąglonej sylwetki i akceptować to, jak wygląda.



Ostatnie miesiące amerykańska aktorka i reżyserka spędziła, kręcąc pierwszy od jedenastu lat film fabularny zatytułowany "Sharp Stick".

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post