Lena Dunham publikuje w sieci powieść w odcinkach

Lena Dunham dołączyła do grona twórców, którzy w dobie pandemii dzielą się swoim talentem w sieci. Twórczyni kultowego serialu "Dziewczyny" emitowanego przez HBO zaczęła tworzyć internetową powieść. Kolejne odcinki ukazują się na stronie amerykańskiego "Vogue’a".

Lena Dunham chce podnieść swoich czytelników na duchu /Vince Bucci /Getty Images

Dunham to kolejna artystka, która wychodzi naprzeciw widzom i czytelnikom spragnionym kultury w czasach pandemii. Od poniedziałku, 23 marca, na stronie amerykańskiego "Vogue'a" publikuje powieść w odcinkach, której akcja rozgrywa się w Londynie i Los Angeles.

Ally, główna bohaterka "Verified Strangers" to uzależniona od randek singielka, która nie może znaleźć wymarzonego partnera. Za radą swojej współlokatorki postanawia zawęzić poszukiwania do zweryfikowanych nieznajomych, czyli takich, których zarekomenduje ktoś z jej przyjaciół.



"Gdzieś między makaronem a deserem Ally stwierdziła, że ma dość chodzenia na randki" - to pierwsze zdanie powieści, które Lena Dunham zamieściła w poniedziałek na Instagramie.

Reklama

"Moje marzenie to podnieść was na duchu w czasie, gdy kontakty społeczne są ograniczone" - napisała autorka i dodała, że czytelnicy mogą dołączyć do tworzenia powieści. Pod koniec każdego odcinka główna bohaterka będzie miała bowiem do wyboru dwie opcje. O tym, którą wybierze, w głosowaniu zadecydują internauci.