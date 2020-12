​Legendarny horror powraca w nowej odsłonie

Być może "Droga bez powrotu" z 2003 roku nie cieszy się takim uznaniem, jak inne kultowe serie horrorów pokroju "Martwego zła" czy "Powrotu z piekieł", ale pięć kolejnych kontynuacji filmu Roba Schmidta pokazuje wyraźnie, że zdobył on dużą grupę fanów. Z pewnością ucieszą się oni z rebootu serii, który na ekrany trafi już w przyszłym roku. Właśnie opublikowano pierwszy zwiastun filmu "Wrong Turn".

Kadr z filmu "Wrong Turn" /materiały prasowe

"W 2003 roku mówiono nam, żebyśmy nie chodzili sami do lasu. W 2021 roku wciąż się tego nie nauczyliśmy" - głosi hasło cytowane w zapowiedzi filmu "Wrong Turn". Można to równocześnie traktować jako definicję horroru jako gatunku filmowego. Lata lecą, a bohaterowie horrorów wciąż korzystają z objazdów, a gdy słyszą hałas dochodzący z lasu, idą sprawdzić, co było jego przyczyną.



Jedną z bohaterek nowej odsłony "Drogi bez powrotu" będzie Jen (w tej roli Charlotte Vega), która z grupą przyjaciół wybiera się na włóczęgę Szlakiem Appalachów. Pomimo ostrzeżeń, by trzymać się szlaku, turyści postanawiają z niego zboczyć. W ten sposób trafiają na terytorium Fundacji - ukrytej przed światem społeczności, która za wszelką cenę chce chronić swój styl życia. Nawet, jeśli jej członkowie będą musieli zabić. Wydaje się, że Jen i jej przyjaciele są na straconej pozycji. Uratować ich może jedynie ojciec dziewczyny (Matthew Modine), jeśli tylko uda mu się dotrzeć na czas - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Wrong Turn".

Reklama

W pozostałych rolach w "Wrong Turn" wystąpili Adain Bradley, Bill Sage, Emma Dumont, Dylan McTee, Daisy Head oraz Tim DeZarn. Reżyserem filmu jest Mike P. Nelson ("Summer School", "The Domestics"), a scenariusz napisał autor oryginalnej "Drogi bez powrotu", Alan B. McElroy, który ma na koncie także takie hity, jak "W cywilu", "Halloween IV: Powrót Michaela Myersa" i "Star Trek: Discovery".

Premiera filmu "Wrong Turn" została zaplanowana na 26 stycznia przyszłego roku.