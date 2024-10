Legendarny duet ponownie łączy siły! Powstanie kolejny hit Netfliksa?

Will Smith po raz kolejny będzie miał możliwość współpracy z kultowym reżyserem filmów akcji! Michael Bay przejmie stery przy produkcji filmu "Fast and Loose". Co wiemy o nowym projekcie?

"Fast and Loose": akcyjniak na miarę hitu?

Według najnowszych doniesień z serwisu "Deadline" Will Smith przygotowuje się do kolejnego filmu akcji, który tym razem powstanie specjalnie dla platformy Netflix. Nie poznaliśmy jeszcze daty rozpoczęcia prac na planie, ale znamy już zarys fabuły.

Historia dotyczyć będzie mężczyzny, który budzi się w Tijuanie, jednak niczego nie pamięta. Powoli odkrywa swoją przeszłość, która okazuje się być bardzo intrygująca. Z jednej strony dowiaduje się, że jest szefem mafii, a z drugiej... że jest tajnym agentem CIA. Które z tych wcieleń jest prawdziwe?

Nad scenariuszem pracują Jon Hoeber, Chris Bremner i Eric Peason. Producentami wykonawczymi są Robert Simonds, Noah Fogelson oraz Barry Waldman.

Will Smith i Michael Bay wcześniej pracowali wspólnie przy filmach "Bad Boys" i "Bad Boys II", które przyniosły aktorowi ogromną sławę i pomogły rozwinąć hollywoodzką karierę.