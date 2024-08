Legendarny aktor zamieszany w aferę, która wstrząsnęła Francją? Powstaje o tym film

Alain Delon bohaterem filmu?

Podczas trwającego festiwalu filmowego w serbskim mieście Nisz aktor i reżyser Dragan Bjelogrlić oświadczył, że rozpoczął prace nad filmem o zmarłym niedawno Alainie Delonie i aferze, która na przełomie lat 60. i 70. XX wieku wstrząsnęła Francją. O co tu chodzi?

Bjelogrlić powiedział, że bohaterami filmu mają być Alain Delon i jego przyjaciel i jednocześnie ochroniarz Stefan Markovic - Serb urodzony w Belgradzie. Jego tajemnicza śmierć w 1968 roku wywołała we Francji skandal, dotyczący m.in. Georges'a Pompidou, który rok później został prezydentem kraju.

"To bardzo delikatny i kontrowersyjny temat. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten film powstał. Jeśli do tego dojdzie, odsłoni on kolejną stronę historii, o której wiemy tak niewiele" - zapowiedział Bjelogrlić.

Jak informuje PAP, "po śmierci Stefana Markovicia w jego samochodzie znaleziono pewne zdjęcia, przedstawiające rzekomo żonę Pompidou, premiera i późniejszego prezydenta Francji. Marković znany był z urządzania luksusowych imprez, podczas których gości filmowały ukryte kamery, mogące dostarczyć kompromitujących ich materiałów".

Śmierć ochroniarza francuskiej gwiazdy kina wywołała we Francji wiele plotek. Podejrzanymi w sprawie śmierci Serba byli właśnie francuski aktor Alain Delon i jego przyjaciel, Francois Marcantoni. Z braku dowodów sprawa jednak nie została wyjaśniona do dzisiaj.