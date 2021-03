Legenda Bollywood z prestiżową nagrodą

Najbardziej rozpoznawalny bollywoodzki aktor Amitabh Bachchan będzie laureatem prestiżowej nagrody wręczanej od 2001 roku przez Międzynarodową Federację Archiwów Filmowych (FIAF). Na wirtualnej ceremonii, która odbędzie się 19 marca, nagrodę tę wręczą aktorowi Martin Scorsese i Christopher Nolan. Bachchan został nominowany przez współpracującą z FIAF indyjską organizację zajmującą się archiwizowaniem filmów założoną przez filmowca i archiwistę, Shivendrę Singha Dungarpura.

Rola Amitabha Bachchana w chronieniu indyjskiego dziedzictwa filmowego jest wyjątkowa /Prodip Guha /Getty Images

To Martin Scorsese był w 2001 roku pierwszym laureatem nagrody wręczanej przez FIAF. Otrzymał ją za swoje starania o dbanie o historię kina i pracę na rzecz archiwizowania filmów. Od tego czasu podobną nagrodę otrzymywały osoby, które nie zajmują się archiwizacją, ale poświęcają czas, by działać na rzecz ważnego celu, jakim jest zachowanie dla potomności dzieł filmowych z przeszłości.

Jak wymienia portal "Variety", wśród laureatów nagrody FIAF w poprzednich latach byli m.in. Ingmar Bergman (2003), Mike Leigh (2005), Hou Hsiao-hsien (2006), Peter Bogdanovich (2007), Rithy Panh (2009), Agnes Varda (2013), Jean-Pierre i Luc Dardenne'owie (2016), Christopher Nolan (2017), Apichatpong Weerasethakul (2018), Jean-Luc Godard (2019) i Walter Salles (2020).

"Wręczając tę prestiżową nagrodę Amitabhowi Bachchanowi, chcemy pokazać światu jak bogate i zróżnicowane, ale też jak kruche jest filmowe dziedzictwo. Jak również publicznie mu podziękować za ogromną rolę, jaką odgrywa w ratowaniu tego dziedzictwa. Nie tylko w Indiach, ale i poza ich granicami" - powiedział prezydent FIAF, Frederic Maire.

"Rola Amitabha Bachchana w chronieniu indyjskiego dziedzictwa filmowego jest wyjątkowa" - dodał Scorsese, któremu wtóruje Nolan: "Wiem, jak ważne jest, aby przedstawiciele kina z całego świata stanęli razem, by upewnić się, że zachowamy nasze filmowe dziedzictwo. Amitabh Bachchan odegrał decydującą rolę w rozpowszechnianiu idei archiwizacji filmów w Indiach i na całym subkontynencie".

Pomimo starań o zachowanie dziedzictwa indyjskiej kinematografii, szacuje się, że nie zachowało się prawie 70 proc. produkcji filmowych nakręconych w Indiach do 1950 roku. Z 1338 nakręconych tam niemych filmów przetrwało zaledwie 29, a wiele z nich jedynie we fragmentach.



W 2018 roku, podczas otwarcia festiwalu filmowego w Kalkucie, Amitabh Bachchan wygłosił płomienną przemowę, zwracając uwagę na to, że wiele dzieł indyjskich legend kina przepadło w płomieniach albo trafiło na wysypiska śmieci. "Bardzo mało tych filmów przetrwało i jeśli wkrótce nie podejmiemy ważnych kroków, by uratować to, co pozostało, za sto lat nie pozostanie żadna pamięć po tych filmach" - stwierdził.