Goszcząc w podcaście "Shut Up Evan" Selma Blair wyznała, że ma nadzieję, że spuścizna tego filmu będzie kontynuowana. "Ten film jest jedną z dobrych rzeczy w życiu" - podkreśliła.

Jeśli Blair powróci do tej roli, stanowiłoby to jej osobiste zwycięstwo. Gwiazda "Legalnej blondynki" w 2018 roku przyznała, że od 15 lat zmaga się ze stwardnieniem rozsianym. Potem napisała książkę i nagrała dokument, ukazujący jej walkę z chorobą. W najnowszym felietonie, opublikowanym w "Variety", Selma Blair przyznaje, że reprezentacja osób niepełnosprawnych w mediach i branży rozrywkowej wciąż jest niedostateczna.

Kojarzymy ją głównie dzięki rolom w "Legalnej blondynce" , "Szkole uwodzenia", "Hellboyu" , "Ostrożnie z dziewczynami" czy serialu "Jeden gniewny Charlie". Aktorskie dokonania Selmy Blair wyglądałyby z pewnością jeszcze bardziej okazale, gdyby nie fakt, że od lat walczy z ciężką chorobą. Gwiazda cierpi na stwardnienie rozsiane.

"Legalna blondynka 3": Długa droga do realizacji

Historia przygotowań do realizacji "Legalnej blondynki 3" sięga co najmniej 2015 roku, kiedy to gwiazda serii Reese Witherspoon ogłosiła, że nadszedł najlepszy czas na realizację filmu. Motywowała to coraz gorętszymi dyskusjami o roli kobiet w polityce, które wtedy rozgrzewały opinię publiczną.

Jednak dopiero trzy lata później pojawiły się pierwsze konkrety. W 2018 roku Witherspoon opublikowała na Instagramie informację, że kontynuacja "Legalnej blondynki" jest w przygotowaniu.

"Zgadza się... #LegalnaBlondynka3" - napisała aktorka pod zdjęciem, na którym można ją było zobaczyć na środku basenu, jak opala się na dmuchanym materacu, ubrana w różowe cekinowe bikini w stylu jej strojów z poprzednich filmów.

Wówczas pojawiła się również pierwsza data premiery, którą wyznaczono na Walentynki 2020 roku, a później przesunięto na maj 2022 roku. Jak pokazał czas, nic z tych planów nie wyszło.

W 2020 roku do napisania "Legalnej blondynki 3" zatrudniono Mindy Kaling oraz Dana Goora. Wciąż nie ma jednak gotowego scenariusza. Pewne jest, że w filmie zobaczymy Reese Witherspoon, która znów wcieli się w Elle Woods. Nie wiadomo, kto miałby jej partnerować, choć jakiś czas temu chęć powtórzenia swoich ról przejawiali Regina King i Matthew Davis.

Przypomnijmy, że "Legalna blondynka" opowiada historię pięknej, ale niezbyt rozgarniętej Elle Woods, której idealne życie załamuje się, gdy jej ukochany dochodzi do wniosku, że jest dla niego zbyt mało ambitna. Sam wybiera się na studia prawnicze na Harvardzie, a jego krewni nie akceptują dziewczyny. Aby udowodnić swoją wartość, Elle postanawia, że też dostanie się na Uniwersytet Harvarda.

Według tego, co wcześniej zapowiadała Reese Witherspoon, w trzeciej części filmu Elle prawdopodobnie będzie się ubiegać o miejsce w Sądzie Najwyższym, a nawet o prezydenturę.