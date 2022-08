W rozmowie z serwisem USA Today Reese Witherspoon przyznała, że wciąż wierzy, że dojdzie do nakręcenia trzeciej części "Legalnej blondynki" , czyli kontynuacji serii, która zapewniła jej światową sławę. Jako inspirację wskazała film... "Top Gun: Maverick" .



"Mam nadzieję, że uda nam się połączyć wszystkie elementy układanki tak, jak zrobili to w 'Top Gunie'. Oni też długo zwlekali z nakręceniem kontynuacji, by mieć pewność, że potrafią to zrobić we właściwy sposób. Bardzo podobało mi się to, jak zagrali nostalgią. Zdecydowanie dostarczyli nam mnóstwa cennych inspiracji" - powiedziała.

Reklama

Aktorka i producentka dodała, że projekt ten ma dla niej ogromne znaczenie, dlatego dołoży wszelkich starań, by nie rozczarować widzów. "Postaramy się, aby w naszym filmie było podobnie - chcemy dać fanom to, za czym tęsknią. Bohaterów tej produkcji traktuję jak swoich najlepszych przyjaciół, więc chcę ich chronić. Nigdy w życiu nie wzięłabym udziału w filmie, który w kiepski sposób pokazałby ich dalsze losy" - zaznaczyła gwiazda.



Przypomnijmy, że historia przygotowań do realizacji "Legalnej blondynki 3" sięga co najmniej 2015 roku, kiedy to Witherspoon ogłosiła, że nadszedł najlepszy czas na realizację filmu. Motywowała to coraz gorętszymi dyskusjami o roli kobiet w polityce, które wtedy rozgrzewały opinię publiczną.



Jednak dopiero trzy lata później pojawiły się pierwsze konkrety. W 2018 roku Witherspoon opublikowała na Instagramie informację, że kontynuacja "Legalnej blondynki" jest w przygotowaniu.



"Zgadza się... #LegalnaBlondynka3" - napisała aktorka pod zdjęciem, na którym można ją było zobaczyć na środku basenu, jak opala się na dmuchanym materacu, ubrana w różowe cekinowe bikini w stylu jej strojów z poprzednich filmów.



Reese Witherspoon: Inteligentna blondynka 1 / 7 Urodzona w Nashville Reese Witherspoon swoją przygodę z show-biznesem zaczęła w wieku 7 lat jako dziecięca modelka. Mając lat 14, zadebiutowała w filmie "Człowiek z księżyca", w którym wcieliła się w... 14-latkę zakochującą się w starszym o trzy lata sąsiedzie. Kreację dziewczynki docenił jeden z najważniejszych amerykańskich krytyków, Roger Ebert. "Jej pierwszy [ekranowy] pocałunek to jedna z najdoskonalszych małych scen, jakie kiedykolwiek widziałem w kinie" - zachwycił się Ebert. Źródło: East News Autor: MGM/Courtesy Everett Collection udostępnij

Wówczas pojawiła się również pierwsza data premiery, którą wyznaczono na Walentynki 2020 roku, a później przesunięto na maj 2022 roku. Jak pokazał czas, nic z tych planów nie wyszło.



W 2020 roku do napisania "Legalnej blondynki 3" zatrudniono Mindy Kaling oraz Dana Goora. Wciąż nie ma jednak gotowego scenariusza. Pewne jest, że w filmie zobaczymy Reese Witherspoon, która znów wcieli się w Elle Woods. Nie wiadomo, kto miałby jej partnerować, choć jakiś czas temu chęć powtórzenia swoich ról przejawiali Regina King i Matthew Davis.



Instagram Post

Przypomnijmy, że "Legalna blondynka" opowiada historię pięknej, ale niezbyt rozgarniętej Elle Woods, której idealne życie załamuje się, gdy jej ukochany dochodzi do wniosku, że jest dla niego zbyt mało ambitna. Sam wybiera się na studia prawnicze na Harvardzie, a jego krewni nie akceptują dziewczyny. Aby udowodnić swoją wartość, Elle postanawia, że też dostanie się na Uniwersytet Harvarda.

Pierwsza i druga odsłona serii "Legalna blondynka" trafiły do kin odpowiednio w 2001 i 2003 roku. Łącznie zarobiły ponad 267 milionów dolarów.

Według tego, co wcześniej zapowiadała Reese Witherspoon, w trzeciej części jej bohaterka prawdopodobnie będzie się ubiegać o miejsce w Sądzie Najwyższym, a nawet o prezydenturę.