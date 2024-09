Ellen Kuras: Jestem stuprocentową Polką

Reżyserka filmu "Lee. Na własne oczy" Ellen Kuras czuje się stuprocentową Polką. Jej nazwisko brzmiało kiedyś Kuraś. Ponieważ w domu rodzinnym Ellen tylko babcia i dziadek mówili po polsku, ona zna jedynie kilka słów, np. "idź spać", "dzień dobry" czy "niedostatecznie". Jej babcia ze strony ojca pochodziła z okolic Tarnowa, a dziadek urodził się pod Rzeszowem.

"Nasza rodzina nigdy nie rozumiała, czemu to zrobili (wyjechali do Ameryki - przyp. red). Babcia mieszkała na wsi, przyszła pewnego dnia do matki i oznajmiła, że jedzie do Ameryki. Następnego dnia wsiadła sama do pociągu i pojechała. Z dziadkiem było trochę podobnie - popłynął za ocean, żeby zarobić pieniądze. Stale powtarzał, że tęskni za ojczyzną, że chciałby wrócić do Polski. Brakowało mu łąk i lasów. Ale to była decyzja, od której nie było odwrotu. Komunistyczny reżim właśnie przejął władzę w Polsce" - powiedziała Ellen Kuras w wywiadzie dla "Polityki".

Ellen chciała nawet studiować w łódzkiej filmówce, jednak ze względu na ówczesną, trudną sytuację polityczną w Polsce (był to rok 1981, czas stanu wojennego), nie mogła tu przyjechać. "Ogromna szkoda, bo w tamtym czasie była to najlepsza szkoła filmowa na świecie" - mówiła Ellen w wywiadzie dla "Dzień Dobry TVN".



Rozumieli się bez słów

Z Pawłem Edelmanem, wybitnym polskim operatorem filmowym, Kuras spotkała się dopiero podczas pracy nad filmem "Lee. Na własne oczy", choć wcześniej różni filmowcy sugerowali im w rozmowach kuluarowych, że bardzo do siebie pasują i że na pewno świetnie by sprawdzili się przy wspólnej pracy.



Ellen bardzo chciała zrobić film z Pawłem, tym bardziej, że znała i podziwiała jego wcześniejsze realizacje - z Andrzejem Wajdą przy "Katyniu" i z Romanem Polańskim w takich filmach jak: "Pianista" i "Rzeź". Dlatego kiedy producentka i odtwórczyni głównej roli Kate Winslet zaproponowała Ellen reżyserowanie filmu "Lee. Na własne oczy", ona natychmiast przypomniała sobie Edelmana.

"Paweł jest nie tylko utalentowanym i pomysłowym operatorem, ale ma też wielką wrażliwość i wyczucie. A poza tym to wspaniała osoba. Dogadywaliśmy się świetnie. To mój polski brat" - mówiła Kuras w wywiadzie dla Monolith Films. Paweł Edelman też nie szczędzłi dobrych słów reżyserce: "Fakt, że Ellen jest także operatorką bardzo pomagał, często rozumieliśmy się̨ bez słów".

Paweł Edelman i Ellen Kuras: Sylwetki

Paweł Edelman był nominowany do Oscara za zdjęcia do filmu "Pianista" Romana Polańskiego. Film ten przyniósł mu też Cezara, Nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej i Polską Nagrodę Filmową Orzeł. Edelman jest laureatem nagród również za takie filmy, jak "Pan Tadeusz", "Kroniki domowe", "Kroll" czy "Katyń". Pracował m.in. z Andrzejem Wajdą, Romanem Polańskim, Jerzym Stuhrem, Władysławem Pasikowskim, Taylorem Hackfordem, Stevem Zaillianem.

Ellen Kuras - reżyserka i operatorka filmowa, za swój debiut - dokument "Zdrada" otrzymała nagrodę Emmy oraz nominację do Oscara i Spirit Award. Jest autorką zdjęć do filmów m.in. Spike’a Lee, Jima Jarmuscha, Michaela Gondry’ego, Sama Mendesa, Rebekki Miller i Martina Scorsese. Pracowała jako reżyser przy popularnych serialach m.in. "Ozark", "Kim jest Anna?", "The Umbrella Academy".