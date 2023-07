Lawrence Turman: Kariera

Lawrence Turman urodził się 28 listopada 1926 roku w Los Angeles. Pochodził z rodziny żydowskiej. W swojej karierze Turman wyprodukował ponad 30 filmów i ponad 10 telewizyjnych filmów. "Inicjuję każdy projekt filmowy, nad którym pracuję; większość z nich nie ujrzałaby światła dziennego, gdybym nie zdecydował się ich zrobić" — napisał w swojej książce z 2005 roku.

Największym sukcesem w jego karierze była nominacja do Oscara za film "Absolwent". Odpowiadał również za takie produkcje jak: "Słodka trucizna", "Niebezpieczna aura", "Więzień nienawiści", "Coś" czy "Dzika rzeka". Wyreżyserował dwa tytuły: "The Marriage of a Young Stockbroker" i "Second Thoughts".

Był współpartnerem w The Turman/Foster Company wraz z Davidem Fosterem, założonej w 1972 roku.