Laurence O’Fuarain zagra główną rolę w prequelu „Wiedźmina”

Znany z takich seriali jak „Wikingowie” i „Gra o tron” irlandzki aktor Laurence O’Fuarain będzie jedną z głównych gwiazd przygotowywanego przez Netflix prequela „Wiedźmina”, czyli serialu zatytułowanego „The Witcher: Blood Origin”.

Jak informuje portal "Deadline", Laurence O’Fuarain wcieli się w postać Fjalla - mężczyzny urodzonego w klanie wojowników, którzy przysięgli chronić króla. Jego życie naznaczone jest nieszczęściem. W przeszłości jego ukochana zginęła w trakcie próby ratowania go. Z tego powodu Fjall nie potrafi osiąść w jednym miejscu ani pogodzić się ze światem. W poszukiwaniu odkupienia, walczy u boku mało prawdopodobnych sojuszników, szukając zemsty na ogarniętym niepokojami kontynencie.



Wcześniej do obsady serialu "The Witcher: Blood Origin" dołączyła Jodie Turner-Smith, która wcieli się tu w postać Eile, elitarnej wojowniczki obdarzonej anielskim głosem. Podążając za swoim marzeniem, jakim jest zostanie wędrowną minstrelką, odchodzi z klanu, w którym się urodziła, rezygnuje też z funkcji strażniczki królowej.



"The Witcher: Blood Origin" przedstawia dawno zapomnianą historię osadzoną w świecie elfów, która wydarzyła się 1200 lat przed akcją przedstawioną w serialu "Wiedźmin". Opowie o pochodzeniu i losach pierwszego wiedźmina oraz o wydarzeniach, które doprowadziły do “Koniunkcji Sfer", kiedy to światy potworów, ludzi i elfów połączyły się - czytamy w oficjalnym opisie serialu.

Showrunnerem tego sześcioodcinkowego serialu jest Declan de Barra, a twórczyni "Wiedźmina" Lauren Schmidt Hissirich pełni tu rolę producentki wykonawczej. Konsultantem serialu jest twórca książek o Geralcie z Rivii, Andrzej Sapkowski. W produkcję serialu zaangażowana jest również polska firma Platige Image.