Laureat Oscara zagra legendarnego reżysera. Gwiazdorska obsada!

Za reżyserię "Wilder & Me" odpowiedzialny będzie Stephen Frears ("Niebezpieczne związki"), scenariusz napisał Christopher Hampton ("Ojciec"), a producentem filmu będzie Jeremy Thomas ("Ostatni cesarz").



Podstawą scenariusza jest powieść Jonathana Coe’a "Mr. Wilder and Me", opowiadająca o kulisach realizacji przedostatniego filmu Wildera "Fedora".



W powieści fikcyjna postać - 57-letnia grecka kompozytorka Calista Frangopoulou - przypomina sobie, jak to w młodości, a konkretnie w 1976 roku, poznała w Ameryce Billy'ego Wildera , który zaproponował jej rolę tłumaczki i asystentki, podczas kręcenia, częściowo na greckiej wyspie Korfu, filmu "Fedora".

Reklama

Ten ostatni film to jedno z arcydzieł Wildera. Jego tytułowa bohaterka to legendarna gwiazda ekranu, która gotowa jest poświęcić życie swych najbliższych po to jedynie, by zapewnić trwanie swego mitu. Wysiłki młodego producenta, pragnącego za wszelką cenę zaangażować gwiazdę do swego najnowszego filmu, odkrywają przerażającą tajemnicę wiecznej młodości leciwej aktorki.

Christoph Waltz zagra Billy'ego Wildera

Calistę Frangopoulou zagra Maya Hawke, w postać Wildera wcieli się zaś Christoph Waltz. "Billy Wilder zawsze powtarzał, że trzeba mieć marzenia, by co rano móc wstawać z łóżka. Na mnie tak samo działa film Frearsa napisany przez Hamptona i wyprodukowany przez Thomasa" - powiedział 67-letni Christoph Waltz (Billy Wilder kręcił "Fedorę", mając 72 lata).

Na ekranie zobaczymy też Jona Hamma, który wcieli się w postać grającego w "Fedorze" główną rolę hollywoodzkiego gwiazdora Williama Holdena. John Turturro zagra przyjaciela Wildera, scenarzystę I.A.L. Diamonda.

"Odkąd po raz pierwszy spotkaliśmy się w Los Angeles na początku lat 80. ubiegłego wieku, Billy Wilder był dla mnie niewiarygodnie uprzejmy i pokrzepiający. Wspaniała powieść Jonathana Coe'a to doskonała okazja do wyrażenia mojej wdzięczności i uwielbienia dla tego giganta kina" - przyznał Christopher Hampton, który pracował już Frearsem przy filmach "Niebezpieczne związki" i "Cheri" .

"To wspaniały projekt. Wilder był bystry, mądry i bardzo, bardzo zabawny. I wyreżyserował dwa filmy z Marilyn Monroe! Christoph Waltz będzie w tej roli wspaniały. Zawsze kieruję się scenariuszem, a ten jest znakomity" - powiedział o "Wilder & Me" reżyser Stephen Frears. "To historia filmowców weteranów, którzy w latach 70. zdali sobie sprawę ze zmian, do jakich doszło w kinie. I z tego, że nie nadążają za nowymi czasami. Pokazuje, w jaki sposób giganci z przeszłości mogą być inspiracją dla młodszych pokoleń" - dodał Hampton.



Zdjęcie Billy Wilder w 1966 roku / NBC NewsWire / Contributor / Getty Images

Billy Wilder: Kariera

Billy Wilder był jednym z najważniejszych autorów klasycznego Hollywood. Urodził się 22 czerwca 1906 roku w Suchej Beskidzkiej. Jako młody mężczyzna przeprowadził się do Wiednia, a następnie Berlina, gdzie został dziennikarzem. Pod koniec lat dwudziestych XX wieku rozpoczął pracę w niemieckim przemyśle filmowym. Później wyjechał do Paryża, a w 1934 roku do Hollywood.

W Stanach szybko zyskał opinię świetnego scenarzysty dzięki komedii romantycznej "Ninoczka" z Gretą Garbo. Jego trzeci projekt reżyserski, "Podwójne ubezpieczenie", okazał się hitem artystycznym i zdobył siedem nominacji do Oscara. W czasie całej swoje kariery Wilder otrzymał sześć nagród Akademii i 21 nominacji. Do jego najbardziej znanych dzieł należą "Stracony weekend", "Bulwar zachodzącego słońca", "Sabrina", "Świadek oskarżenia", "Pół żartem, pół serio" i "Garsoniera". Zmarł 27 marca 2002 roku.