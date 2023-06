Laureat Oscara nie liczy na wieczną sławę. "Nikt nie będzie o nas pamiętał"

"Mam 47 lat. Mój Boże, zdejmijcie z siebie tę presję. Ludzie mają obsesję bycia lubianymi, zostawienia czegoś po sobie, bycia zapamiętanym. A słuchajcie, nikt nie będzie o nas pamiętał! Wiecie, kto wyreżyserował 'Casablancę' ? To bez wątpienia jeden z najlepszych filmów w historii kina, a nikt nie zna nazwiska jego reżysera. Jak wobec tego ja mógłbym spodziewać się, że ktoś mnie zapamięta? Tak więc mam do gdzieś" - powiedział Taika Waititi w rozmowie z portalem The Hollywood Reporter.

Reżyser zaapelował też do innych twórców, żeby nie podchodzili tak poważnie do swoich dzieł i nie przejmowali się czymś takim, jak spuścizna, którą zostawią. "Po prostu żyjmy, zróbmy kilka filmów. Za 15-20 lat będą przestarzałe i nieistotne. Ja również. Kiedyś umrę i ktoś inny będzie robił to, co ja. Nie podoba mi się ta cała idea pogoni, pogoni za życiem. Czy my naprawdę musimy pracować tak ciężko? Być może nie" - stwierdził Waititi.

Taika Waititi: Czułem się jak w filmie "Truman Show"

Twórca "Co robimy w ukryciu" przyznaje, że na początku swojej kariery był narcyzem. "Przez całe swoje życie byłem przekonany, że wszystkie moje pomysły są wspaniałe. Teraz wiem, że nie były. Czułem się jak w 'Truman Show' , że wszystko, co jest mi podstawiane pod nos, jest dla mojej osobistej rozrywki. Myślałem, że jestem otoczony idiotami i wierzyłem, że w końcu dostrzegą moją genialność. Zabrzmię jak dupek, ale pomogło mi to w karierze. Jeśli chodzi o tworzenie filmów, to nie ma innej rady, trzeba podejmować decyzje szybko i stanowczo. Zapytajcie jakiego tylko chcecie reżysera. Oni przez 85 proc. czasu pracy nie mają pojęcia, co robią i tylko mają nadzieję, że nikt się nie zorientuje" - dodał nowozelandzki twórca.

17 listopada tego roku do polskich kin trafi najnowszy film Waititiego zatytułowany "Pierwszy gol" . To oparta na faktach produkcja, która czekała na premierę kilka lat. Opowiada historię holenderskiego trenera piłki nożnej, który obejmuje najgorszą reprezentację na świecie.