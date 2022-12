Alejandro Inarritu współpracuje z Netflixem

16 grudnia na platformę Netfliksa trafił nowy film Alejandro Inarritu "Bardo, fałszywa kronika garści prawd". To surrealistyczna, widowiskowa opowieść o cenionym dziennikarzu i dokumentaliście, od lat mieszkającym i pracującym w Los Angeles. Kiedy postanawia on udać się z wizytą do Meksyku, niespodziewanie podróż do ojczyzny będzie dla niego chwilą refleksji nad życiem.

Przy okazji tej premiery meksykański reżyser udzielił wywiadu portalowi Yahoo na temat całokształtu swojej kariery. Szczególnym zaskoczeniem dla fanów filmowca może być ciekawostka na temat "21 gramów" , produkcji z 2003 r., która była anglojęzycznego debiutem Inarritu.

Alejandro Inarritu o swoim pierwszym anglojęzycznym filmie

Zdjęcie Benicio Del Toro, Naomi Watts i Alejandro Gonzalez Inarritu / Jeff Vespa/WireImage / Getty Images

"Wyzwaniem było dla mnie wówczas zrozumienie sposobu, w jaki pracujecie w Stanach Zjednoczonych, ze związkami zawodowymi, różnymi ograniczeniami, nakazami, itd. Wyzwaniem był też język. Mój angielski nie jest tak dobry. A wtedy był bardzo zły, więc to mnie ograniczało. Przejście z hiszpańskiego na angielski, który wymaga innej pracy gardłem, było dla mnie tak trudne, że zaraz po nakręceniu filmu musiałem przejść operację jednej ze strun głosowych, bo ta była całkowicie uszkodzona. Nie pomogło mi z pewnością to, że pracując nad filmem, mówiłem 24 godziny na dobę" - wspominał Inarritu.

Wysiłek, który Meksykanin włożył w "21 gramów" opłacił się. Film spotkał się z pozytywnym odbiorem zarówno ze strony widzów, jak i krytyków filmowych. Utorował mu drogę do kariery w USA, a Naomi Watts i Benicio del Toro przyniósł nominacje do Oscarów.