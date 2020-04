Laura Dern dołączyła do All In Challenge. Jej oferta może być hitem

Laura Derndołączyła do grona sław, które biorą udział w charytatywnym wyzwaniu, które zainicjowali Leonardo DiCaprio i Robert De Niro. Darczyńca, który wspomoże fundusz na rzecz rodzin poszkodowanych przez koronawirusa, spędzi z Dern cały dzień w wyjątkowym miejscu.

Któż nie chciałby spędzić całego dnia z tegoroczną laureatką Oscara? /Daniele Venturelli/WireImage /Getty Images

Wyzwanie pod hasłem All In Challenge zapoczątkowali Leonardo DiCaprio i Robert De Niro, którzy postanowili zebrać 100 milionów dolarów dla najbardziej potrzebujących rodzin w USA, które dotknęła pandemia koronawirusa. Pieniądze zostaną przekazane takim organizacjom jak Feeding America, Meals On Wheels, World Central Kitchen czy No Kid Hungry.



Gwiazdy biorące udział w akcji zachęcają darczyńców specjalnymi ofertami. Wśród nich znalazł się m.in. udział w filmie Martina Scorsese u boku DiCaprio, prowadzenie programu z Ellen DeGeneres czy partyjka golfa, na którą zaprasza Justin Timberlake.

Teraz wyzwanie przyjęła również Laura Dern, którą nominowała DeGeneres. "Jak wielu z was wie, jestem zaangażowana w projekt Academy Museum of Motion Picture. Z radością zaproszę jednego z was do spędzenia ze mną świetnego dnia i zajrzenia po raz pierwszy do budowanego muzeum" - zaproponowała.



Placówka, o której powiedziała Dern, to nowe miejsce na mapie Hollywood, w całości poświęcone sztuce i technice robienia filmów. W powstającym obiekcie znajdą się galerie, dwa kina, studio edukacyjne, przestrzeń do eventów, wewnętrzny plac, taras na dachu z widokiem na wzgórza Hollywood, restauracja oraz sklep. Kuratorom wystaw już udało się zebrać ponad 12 milionów fotografii, 80 tysięcy scenariuszy i ponad 300 tysięcy przedmiotów użytych na planach filmowych.



W kolekcji znalazły się m.in. buty Shirley Temple, jedyny ocalały model rekina z filmu "Szczęki", maszyna do pisania, na której napisano "Psychozę" Alfreda Hitchocka czy makietę statku z "2001: Odysei kosmicznej" Stanleya Kubricka. Otwarcie muzeum zaplanowano na 14 grudnia 2020 roku.