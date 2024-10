Lata temu zniknęła z ekranów, ale teraz powróci? Postawiła jeden warunek

Eva Mendes zaczynała swoją karierę w filmach klasy B, ale z czasem została dostrzeżona i doceniona - rozpoczęła się prawdziwie imponująca kariera. Na planie filmu "Drugie oblicza" poznała Ryana Goslinga i wkrótce zaczęli się spotykać, a w kolejnych latach na świat przyszły ich dwie córki.

Film "Drugie oblicze" był ostatnią główną rolą dla Mendes, później pojawiła się w krótkim epizodzie w reżyserskim debiucie Goslinga - "Lost River" z 2014 roku. Co stało się z aktorką?

Eva Mendes powróci na ekrany?

Po 2014 roku aktorka w pełni poświęciła się opiece nad dziećmi, a zawodowo realizuje się w świecie mody.

"Podziwiam te kobiety, które potrafią łączyć bycie mamą na pełen etat z życiem zawodowym. Mnie to się nie udało. A że mogłam pozwolić sobie na przerwę w pracy, zrobiłam to" - wyznała w wywiadzie z "The Sydney Morning Herald".

Jakiś czas temu aktorka pojawiła się programie śniadaniowym "Good Morning America" i została zapytana o powrót na ekrany. Jak wtedy odpowiedziała?



"Nie wiem, kiedy wrócę. Może to się stanie, jeśli pojawią się interesujące role. Odeszłam 10 lat temu. Myślałam wtedy: 'Pracowałam z Ryanem Goslingiem, który jest najlepszy’. Bycie obok niego i to, co razem stworzyliśmy, było tak wielkim sukcesem w mojej karierze, że nie widziałam powodu, by grać dalej. Ale kto wie?"

W innym wywiadzie, z "The Sunday Times" zdradziła, że praca z Goslingiem wydobywa z niej to, co kiedyś było dla niej nieosiągalne. Powiedziała jednak, że widzi szansę na powrót, ale pod jednym warunkiem — będzie mogła zagrać ze swoim mężem.

"To jedyna rzecz, którą bardzo chciałabym zrobić" - wyznała.

Aktorka mimo tego, że 10 lat temu zrezygnowała z kariery filmowej, jest zapracowaną osobą. Nie tylko nadzoruje własną linię odzieżową, ale także niedawno wkroczyła na nieznane dla siebie wody — zaczęła pisać książki dla dzieci. "Desi, Mami and the Never-Ending Worries" (czyli "Desi, Mami i niekończące się zmartwienia") opowiada o matce, która stara się pomóc córce poradzić sobie ze stanami lękowymi.