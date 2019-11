Ladies Night: "1800 gramów" w Cinema City

Zbliża się kolejne, ostatnie już w tym roku, spotkanie Ladies Night, organizowane przez sieć Cinema City. W czwartek, 14 listopada, w ramach cyklu tylko dla pań odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu "1800 gramów", z Magdaleną Różczką w roli głównej.

Kadr z filmu "1800 gramów" /materiały prasowe

Ostatnia tegoroczna odsłona cyklu Ladies Night odbędzie się 14 listopada w wybranych kinach sieci Cinema City.

Na ostatnim w tym roku wydarzeniu zaprezentowany zostanie przedpremierowo komediodramat "1800 gramów", z udziałem Magdaleny Różczki, Piotra Głowackiego, Danuty Stenki, Aleksandry Popławskiej, Doroty Kolak, Wojciecha Mecwaldowskiego i Macieja Zakościelnego.

Ten film z pewnością wprowadzi widzów już w świąteczny nastrój.

Kraków przygotowuje się na nadejście świąt. Ewa, kobieta dla której nie ma rzeczy niemożliwych, szuka nowych opiekunów dla dzieci pozbawionych rodzin. Jest wulkanem energii, potrafi wyważyć każde drzwi i nagiąć każdy przepis, aby im pomóc.



Tuż przed Bożym Narodzeniem w jej życiu pojawia się niezwykła dziewczynka - Nutka, niemowlę pozostawione przez matkę. Dla jej dobra Ewa gotowa jest zrobić wszystko, nawet poświęcić siebie, swoją karierę i szansę na miłość. Nie spodziewa się, że wkrótce przez jej życie przetoczy się prawdziwa lawina emocji, na którą nie przygotowało jej nic, czego do tej pory doświadczyła.

Czy bezinteresownie ratując jeden mały świat, można uratować również siebie?

Ladies Night to cykliczna impreza, która odbywa się raz w miesiącu, od stycznia do czerwca oraz od września do listopada, w wybrany czwartek miesiąca o godz. 19.30 w 19 kinach Cinema City: w Warszawie (Arkadia, Galeria Mokotów, Galeria Północna), Krakowie (Bonarka), Poznaniu (Plaza), Katowicach (Silesia), Łodzi, Wrocławiu (Korona), Toruniu (Plaza), Lublinie (Plaza), Bydgoszczy, Bielsko-Białej, Częstochowie (Galeria Jurajska, Wolność), Gliwicach, Rybniku, Wałbrzychu, Zielonej Górze i Starogardzie Gdańskim.



Film "1800 gramów" będzie można oglądać na ekranach polskich kin od 15 listopada 2019 roku.