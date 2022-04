Kwietniowe nowości w CDA Premium. Kryminalne opowieści

"Wydział zabójstw"



Kryminalna produkcja z Belgii. Bezpośrednia i konkretna nadkomisarz Liese Meerhout kieruje wydziałem zabójstw w policji w Antwerpii. Ona i jej zespół dokładają wszelkich starań, aby sprawiedliwości stało się zadość. Nawet jeśli oznacza to, że sami przekraczają granicę między dobrem a złem. "Wydział zabójstw" to serial o tym, że sprawiedliwość potrafi być naprawdę niesprawiedliwa. Przestępcy wychodzą na wolność z powodu błędów proceduralnych, a ofiary pozostają na lodzie. Nadkomisarz Liese Meerhout ma ambicje rozwiązać wszystkie najtrudniejsze sprawy. I często robi to z naruszeniem regulaminów. 13 odcinków dobrego kina.

"W sieci podejrzeń"

Serial oparty jest na bestsellerowych powieściach Christiana Rönnbacka. Inspektor Antti Hautalehto zatrudnia młodego mężczyznę, którego ojciec jest policjantem ponad 20 lat. Hautalehto znajduje się między młotem a kowadłem, gdy okazuje się, że nowy policjant ma poważne problemy psychiczne. Został przyjęty do policji, gdyż udało mu się ukryć "schorzenie" podczas wszystkich testów. W tym samym czasie dochodzi do tajemniczych morderstw. Niemal co tydzień jakiś młody człowiek zostaje znaleziony w rzece. Podejrzenie pada oczywiście na młodego policjanta. Czy słusznie? 8 odcinków dobrego i trochę psychologicznego serialu.

Zdjęcie Kazdr z produkcji "W sieci podejrzeń" / materiały prasowe

"Łowca i ofiara"



8-odcinkowy thriller o brutalnym morderstwie w wiosce na północy Norwegii. Ofiarą jest lokalny lekarz, którego ciało znaleziono w rzece. Z miejsca zdarzenia ucieka ze strzelbą w rękach 17-letnia Mira. W rozwiązanie sprawy zaangażowanych jest wiele osób. Jedną z nich jest umierająca policjantka, Irja, dla której będzie to ostatnie śledztwo. Szczególną uwagę warto zwrócić na Filippę Witt, nową policjantkę, która wnosi do wydarzeń cichy, zdecydowany spokój oraz intuicję. "Łowca i ofiara" to historia dobrze nakręcona i zagrana. Wszystko dzieje się w bardzo, bardzo wolnym tempie, co nadaje całej produkcji oryginalny styl i klimat.

Zdjęcie Bohaterka produkcji "Łowca i ofiara" / materiały prasowe

"Zaginiona"



Bogesund - małe, spokojne miasteczko położone w centrum Szwecji. Zwykle nic tu się nie dzieje. Jednak pewnego dnia straszliwe odkrycie paraliżuje tę małą społeczność. Główna bohaterka - komisarz policji Maja Silver - wraca do rodzinnego Bogesund, aby zobaczyć się z córką Rebeką i uporać się z problemami rodzinnymi. Kobieta staje na czele zespołu dochodzeniowego, który ma rozwiązać sprawę morderstwa młodej kobiety, a potem zniknięcie pewnej mieszkanki Bogesund. Co chwilę odkrywana jest bolesna prawda o życiu tej małej społeczności. Mieszkańcy czują się zakłopotani, ponieważ na jaw wychodzą kolejne "trupy w szafie". Coraz wyraźniej widać też bardzo złą rolę, którą odgrywa hierarchia tamtejszego kościoła. Produkcja to 4-odcinkowy mini serial.



Zdjęcie Kryminalna produkcja "Zaginiona" / materiały prasowe

