Kwarantanna w nawiedzonym domu z filmu "Obecność"?

Nietypową atrakcję zaoferują fanom kina grozy organizatorzy wirtualnego wydarzenia, które rozpocznie się już 9 maja. Począwszy od tego dnia przez cały tydzień będzie można dołączyć do nadawanej na bieżąco transmisji online prosto z nawiedzonego domu, który był "bohaterem" horroru "Obecność". "Dołącz do nas i zobacz, co się wydarzy" - zachęcają pomysłodawcy.

Chciałbyś spędzić chociaż dobę w tym domu? /NEW LINE CINEMA / TACKETT, MICHAEL / Album Online /East News

"Cały świat przebywa na kwarantannie. Ludzie utknęli w domach. A wyobraźcie sobie, że utknęliście w TYM domu! Prawdziwym domu z filmu 'Obecność'. Mieszka tutaj ta rodzina. Tylko oni i... duchy" - zaostrzają apetyt w opublikowanym zwiastunie autorzy wydarzenia, czyli internetowa społeczność zajmująca się zjawiskami paranormalnymi o nazwie "The Dark Zone Network". Chwilę później w zwiastunie widzimy nagranie z jednej z kamer. W środku nocy rozlega się niewyraźny szept "Pomóż nam" i w tajemniczy sposób znika jedna z krótkofalówek stojących pod kominkiem.

Reklama

Transmisja na żywo pokaże codzienne (i conocne) życie rodziny Heinzenów, którzy są aktualnymi właścicielami nawiedzonego domu położonego w Rhode Island. Cały dom pełen będzie kamer, by dać widzom możliwość całkowitej immersji. W przeciągu następnego tygodnia od 9 maja Heinzenowie "wykonają paranormalne śledztwa, seanse spirytystyczne, seanse z użyciem tabliczki Ouija oraz zaproszą niektórych z najbardziej znanych badaczy paranormalnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu" - czytamy w oświadczeniu organizatorów.

Aby wziąć udział w tej atrakcji, trzeba będzie zapłacić. Całodobowy dostęp do kamer kosztować będzie niecałe 5 dolarów, a dostęp na cały tydzień około 20 dolarów. Część z zysków zostanie przeznaczona na rzecz osób poszkodowanych pandemią COVID-19.



Wyreżyserowana przez Jamesa Wana "Obecność" oparta została na prawdziwej historii rodziny Peronów, którzy wprowadzili się do domu w miejscowości Harrisville. Wkrótce zaczęli doświadczać niewytłumaczalnych zjawisk, które zaczęły zagrażać ich życiu. Aktualni właściciele tego domu przekonują, że wciąż dochodzi w nim do podobnych zjawisk paranormalnych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Obecność" [trailer]