Kurtka Franza Maurera trafiła na aukcję WOŚP

Już w najbliższą niedzielę, 12 stycznia, odbędzie się wielki finał 28. edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród wielu przedmiotów wystawionych na aukcje wspierające WOŚP, znalazła się też legendarna kurtka Franza Maurera. Trafiła na aukcję prosto z planu filmu "Psy 3. W imię zasad", którego premierę zaplanowano na 17 stycznia.

Bezcenną pamiątkę z serii "Psy" można licytować na specjalnej aukcji do 29 stycznia /Łukasz Widziszowski /materiały dystrybutora

"Brązowa skóra Franza Maurera to jeden z najbardziej rozpoznawalnych filmowych gadżetów. Kultowa kurtka, z zagranicznymi naszywkami, nieco starta i podkreślająca charakter bohatera, stała się w Polsce odpowiednikiem stroju Toma Cruise'a z "Top Gun" czy Marlona Brando z "Dzikiego". Dzieło kostiumografki Elżbiety Radke było pomysłem Władysława Pasikowskiego" - czytamy w informacji prasowej.



Kurtkę Maurera można licytować na specjalnej aukcji na Allegro do 29 stycznia. "W Polsce początku lat 90. była symbolem nie tylko męskiego stylu, ale i wolności po zajściu zmian ustrojowych" - czytamy o kurtce na stronie aukcji. "Noszący ją facet musiał być jednak mocny nie tylko w gębie. Wówczas na ulicach nie brakowało chętnych do szybkiego poszerzenia swojej garderoby czyimś kosztem. Dziś model Franza jest już raczej nieosiągalny".

Aukcja na rzecz WOŚP to jedyny sposób na to, aby stać się właścicielem kurtki Franza Maurera. Trzeba mieć jednak zasobny portfel, bo aktualnie jej cena wynosi 10 tysięcy złotych.

Wraz z informacją o aukcji, na Youtube opublikowano też specjalny materiał, dotyczący kultowej kurtki. Nagrano go na planie filmu "Psy 3. W imię zasad". "Ja cię!" - zachwyca się nią Sebastian Fabijański. "To Bogusława kurteczka słynna" - dodaje Cezary Pazura. "Ktokolwiek inny założyłby te kurtkę, to pewnie by mu tak nie pasowała" - twierdzi Marcin Dorociński. Teraz ktoś będzie się mógł o tym przekonać.

Wideo "Psy 3. W imię zasad": Kultowa kurtka Franza Maurera

Trzecia część "Psów" trafi do kin 17 stycznia. Po latach odsiadki Franz Maurer wychodzi z więzienia i wkracza w nową Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku nie robił nic? Jak odnajdzie się w świecie, w którym dawne zasady i lojalność przestały obowiązywać? Tego dowiemy się, gdy los ponownie połączy Franza i "Nowego". Ich spotkanie zmieni wszystko.

W filmie, obok gwiazd poprzednich części: Bogusława Lindy, Cezarego Pazury i Artura Żmijewskiego, zobaczymy Marcina Dorocińskiego, Sebastiana Fabijańskiego, Jana Frycza, Tomasza Schuchardta, Mirosława Bakę, Eryka Lubosa, Arkadiusza Jakubika oraz Dominikę Walo.