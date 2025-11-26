"Kolekcjoner kości": kryminał z lat 90. wbija w fotel

Film "Kolekcjoner kości" w reżyserii Phillipa Noyce'a jest adaptacją pierwszej powieści z serii o kryminalistyku Lincoln Rhyme, autorstwa Jeffery’ego Deavera. Nowojorski detektyw i ekspert kryminalistyki Lincoln Rhyme po ciężkim wypadku zostaje całkowicie sparaliżowany od szyi w dół. Planuje zakończyć swoje życie. Jednak pojawia się śledztwo, które na nowo go angażuje.

Rhyme zostaje wciągnięty do sprawy i prosi o pomoc młodą policjantkę Amelię Donaghy, która przypadkiem znajduje pierwszą ofiarę. Ona prowadzi działania w terenie, a Rhyme analizuje dowody z jego mieszkania, pełniącego rolę laboratorium. W rolach głównych wystąpili Denzel Washington oraz Angelina Jolie.

Widzowie generalnie ocenili film pozytywnie – do dziś uchodzi za solidny thriller psychologiczny. Z czasem zyskał status filmu kultowego wśród fanów gatunku

"Kolekcjoner kości" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja?

Film "Kolekcjoner kości" zostanie dzisiaj, 26 listopada, wyemitowany na kanale Super Polsat o godz. 22:55. Emisja potrwa do godz. 1:30.

