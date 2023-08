Kultowy horror wraca na ekrany kin. Chce się podpiąć pod sukces... "Barbie"

"Rekinado": Więcej rekinów, więcej tornado

Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły wyreżyserowanego przez Anthony’ego C. Ferrantego filmu "Rekinado", jest to opowieść o wielkim tornado, które porywa rekiny z całego oceanu. Spadają one na mieszkańców Los Angeles i terroryzują miasto. Właściciel baru dla surferów - Fin Shepard - wraz z przyjaciółmi wyrusza, aby uratować swoją rodzinę. Wkrótce wszyscy postanawiają zorganizować akcję, która powstrzyma krwiożercze bestie.