Kultowy film z dzieciństwa powróci. Kiedy znów zawitamy do Fantastiki?

"Niekończąca się opowieść" to wydana w 1979 roku powieść Michaela Ende. Opowiada o samotnym chłopcu Bastianie Buksie, który jest ignorowany przez ojca od czasu śmierci swej matki. Któregoś dnia, uciekając przed szkolnymi dręczycielami, trafia do księgarni, w której znajduje tytułową książkę. Dzięki niej poznaje dzieje krainy Fantastica i chłopca imieniem Atreyu, który jest jedyną osobą mogącą ją uratować przed pochłaniającą ją "nicością".

Powieść została przeniesiona na duży ekran przez Wolfganga Petersena w 1984 roku. Film doczekał się statusu kultowego, podobnie jak towarzysząca mu ścieżka dźwiękowa. "Niekończąca się opowieść" doczekała się dwóch kontynuacji. Żadna nie powtórzyła jednak sukcesu części pierwszej.

Każde pokolenie zasługuje na swoją "Niekończącą się opowieść"

"Ta historia jest jednocześnie aktualna i ponadczasowa, a my mamy możliwości, by opowiedzieć ją w zupełnie nowy sposób" - mówił Iain Canning z See-Saw Productions, który będzie jednym z producentów filmu. "Książka jest wyjątkowa, ponieważ można wracać do niej na różnych etapach swojego życia i odkrywać nowe warstwy i znaczenie. Wierzymy, że każde pokolenie zasługuje na swoją podróż do Fantastiki".

Studio See-Saw odpowiada między innymi za filmy "Lion: Droga do domu" oraz "Psie pazury". Nie podano daty premiery nowej "Niekończącej się opowieści".