Kultowy film miał być odcinkiem hitowego serialu. Wszystko wyszło po latach

"Oszukać przeznaczenie": szósta cześć popularnego cyklu wkrótce

Seria "Oszukać przeznaczenie" to cykl popularnych horrorów. Do tej pory nakręcono pięć części, a szósta ma zadebiutować w kinach w maju 2025 roku. Każdy film z serii przedstawia losy kilku bohaterów, którym udaje się uniknąć tragicznego w skutkach wydarzenia. Niestety, przeznaczenie zawsze się o nich upomina, a filmowe postacie czeka zwykle okropny koniec.

Co ciekawe, scenariusz pierwszego filmu z cyklu powstał na potrzeby jednego z odcinków... "Z Archiwum X".

"Oszukać przeznaczenie": kultowy serial inspiracją filmu

Scenarzysta Jeffrey Reddick w wywiadzie z Variety wyjawił, że inspiracją do "Oszukać przeznaczenie" były m.in. przygody Muldera (David Duchovny) oraz Scully (Gillian Anderson) oraz prawdziwa historia pasażerki, która cudem uniknęła katastrofy lotniczej. Przed startem samolotu miała bowiem pewne złe przeczucie.

Reklama

Pierwsza wersja scenariusza kultowego filmu w zamyśle powstała jako jeden z odcinków "Z Archiwum X".

"Kiedy przeczytałam artykuł o tej kobiecie, wpadło mi do głowy: a co, jakby oszukała przeznaczenie, ale ono później się o nią upomniało? Zapisałem ten pomysł jako scenariusz 'Z Archiwum X’ [jako spec script - scenariusz nie na zamówienie - przyp. red.], więc to było zupełnie niespodziewane, że producentami filmu zostali James Wong i Glen Morgan [byli wtedy również producentami serialu - przyp. red] (...)".

Sam film miał być w pierwotnym zamyśle o wiele... mroczniejszy. Dlaczego? Ponieważ inspiracją miał być "Koszmar z ulicy Wiązów". Tymczasem, to właśnie Mulder i Scully stali się (znowu) przyczynkiem dla kolejnego dzieła popkultury.

Zobacz też: Latami go nie doceniali. Jego nowa rola w hicie Netflix wstrząsnęła światem