Kultowy film doczeka się kontynuacji. Kto z obsady powróci?

"Nie będę się powtarzał, zaczniemy zdjęcia w Australii i mój Boże, to będzie niezła podróż" - oznajmił Stephan Elliott, reżyser filmu, w rozmowie w podcaście "Breaking Baz" na portalu "Deadline". "Oryginalna obsada jest na pokładzie, mamy scenariusz, który wszystkim przypadł do gustu, pracujemy nad umowami... To się dzieje".

Elliott zdradził, że nosił się z zamiarem realizacji sequela "Priscilli, królowej pustyni" od dłuższego czasu. "Nie byłem wtedy pewny, nie chciałem też się powtarzać" - mówił. "Myślałem o tym, co zrobię? Wsadzę moich bohaterów na wycieczkę promem albo do pociągu? W ciągu tych wszystkich lat rozważałem różne opcje".

Sequel "Priscilli, królowej pustyni": Kogo zobaczymy w filmie?

Prace nad scenariuszem ruszyły pięć lat temu, ale Elliott zaangażował się w nie w pełni dopiero po śmierci swoich rodziców. "Tata zmarł na początku 2020 roku. Potem mama odeszłą na początku 2023 roku. To był trudny czas, a ja zdałem sobie w końcu sprawę, że mam o czym pisać". Dodał, że ważną rolę odegra syn jednego z bohaterów, który w oryginale miał siedem lat. Poza tym w sequelu pojawią się nowi bohaterowie oraz stare przeboje disco.

"Priscilla, królowa pustyni" debiutowała 15 maja 1994 roku jako seans o północy sekcji Un Certain Regard w ramach festiwalu filmowego w Cannes. W rolach głównych wystąpili Terence Stamp, Hugo Weaving i Guy Pearce. Wszyscy trzej mają powrócić w kontynuacji. Pierwszy z wymienionych, który w lipcu skończy 86 lat, ponoć pali się do pracy i nalega, by zdjęcia rozpoczęły się jak najszybciej.